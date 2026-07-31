"Je voulais évoluer dans l'une des meilleures équipes" : l'OL Lyonnes continue d'attirer les stars

Les arrivées de Salma Paralluelo, Johanna Rytting Kaneryd, Caroline Weir ou encore Maria Luisa Grohs en sont une nouvelle illustration. Et à écouter les recrues, une même raison revient, le prestige du club.

"Je suis venue ici parce que je veux gagner et évoluer dans l'une des meilleures équipes du monde", a résumé Johanna Rytting Kaneryd. L'internationale suédoise explique avoir rapidement été convaincue par le projet lyonnais, qu'elle qualifie de "choix évident".

Même constat pour Salma Paralluelo. L'attaquante espagnole a évoqué "un club avec une histoire exceptionnelle", où elle souhaitait "se lancer un nouveau défi". L'opportunité de disputer la Ligue des champions, de côtoyer des joueuses internationales et de poursuivre sa progression a fini de la convaincre. "C'était une évidence", a-t-elle affirmé.

Caroline Weir a partagé ce sentiment. Pour l'Écossaise, l'OL Lyonnes reste "l'un des plus grands clubs du football féminin". Rejoindre Lyon représentait l'occasion de relever "un nouveau défi" tout en continuant à évoluer dans une équipe habituée à remporter des trophées.

De son côté, la gardienne allemande Maria Luisa Grohs recherchait avant tout un environnement capable de la faire progresser. "Je voulais évoluer dans un groupe où la concurrence est très élevée et où je peux m'améliorer chaque jour", a-t-elle expliqué.

L'histoire du club, sa culture de la victoire, ses ambitions européennes et la qualité de son effectif continuent donc de faire la différence. Malgré la montée en puissance de clubs comme Arsenal, Chelsea ou Barcelone, l'OL Lyonnes conserve un pouvoir d'attraction unique et reste, aux yeux des plus grandes joueuses, une destination incontournable.