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Ligue des Champions : l'OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en cas de victoire contre Prague

Ligue des Champions : l'OL affrontera Fenerbahçe ou Sturm Graz en cas de victoire contre Prague

En cas de victoire contre le Sparta Prague, l'Olympique Lyonnais devra affronter le vainqueur de Fenerbahçe-Sturm Graz en barrage de la Ligue des Champions. Un tirage compliqué pour les joueurs de Paulo Fonseca.

Ca va se corser pour l'Olympique Lyonnais. Si les coéquipiers de Corentin Tolisso viennent à bout du Sparta Prague, dont la première confrontation aura lieu ce mardi soir en Tchéquie, ils devront encore disputer les barrages de la Ligue des Champions pour espérer jouer la compétition européenne cette saison.

Ce lundi midi, le tirage au sort à Nyon en Suisse leur a réservé une belle affiche, puisqu'il faudra affronter le vainqueur de Fenerbahçe-Sturm Graz. Les Turcs, renforcés cet été par l'arrivée de Mason Greenwood, semblent favoris pour se qualifier pour les barrages, mais il ne faut pas enterrer trop vite les Autrichiens.

Les barrages se joueront les 18 et 19 août, puis les 25 et 26 août, avec la première journée de Ligue 1 - que l'OL avait demandé à repousser - entre les deux rencontres.

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Ligue des Champions

1 commentaire
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Solidarité 69 le 03/08/2026 à 13:55

L'OL n'a aucune chance de se qualifier même si par extraordinaire il passait ce tour.

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