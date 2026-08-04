Sparta Prague-OL : trop frileux, Lyon a été logiquement puni (2-1)

Après une préparation estivale peu rassurante, Lyon lançait sa saison ce mardi soir en Tchéquie. Le Sparta Prague, bien qu'ayant déjà débuté son championnat, ne semblait pas être un adversaire trop redoutable pour ce tour préliminaire de Ligue des Champions.

Et pourtant, l'OL a joué avec la peur, pas aidé par son entraîneur trop frileux.

Paulo Fonseca alignait la composition redoutée par tous les supporters lyonnais et dévoilée dès le matin par L'Equipe, à savoir Loïs Openda seul en pointe et une formation très regroupée derrière, avec Tanner Tessmann en défense centrale et surtout aucun ailier de métier.

Conséquence, l'OL se faisait littéralement tourner par les Tchèques en première période. Loïs Openda était sevré de ballons, l'attaquant belge prêté par la Juventus voyait ses coéquipiers balancer de grandes cloches devant, sans aucune forme de construction d'actions…

Et ce qui devait arriver arriva après plusieurs alertes. A la 19e minute, Jonatan Braut Brunes, servi dans la surface, avait le temps de se retourner et d'ajuster Dominik Greif. Fort heureusement, le but était annulé pour un hors-jeu au départ de l'action.

Il fallait attendre l'approche de la mi-temps pour voir Lyon se réveiller. A la 40e minute, Openda lancé en profondeur voyait sa tentative bien repoussée par le gardien du Sparta. Puis, à la 45e, un centre d'Abner était détourné dans son propre but par Martin Suchomel (0-1). Un but contre-son-camp plutôt très heureux pour les Lyonnais !

Le miracle ne pouvait pas durer plus longtemps. A la 63e, Matej Rynes égalisait d'une frappe puissante pour le Sparta Prague (1-1).

Corentin Tolisso pouvait relancer les siens deux minutes plus tard, grâce au pénalty obtenu par Loïs Openda, très remuant. Mais le capitaine lyonnais, très en dessous cet été, ratait sa tentative qui filait au-dessus du but.

Les choses s'enchaînaient de manière terrible pour l'OL puisqu'à la 69e, le Sparta Prague marquait à nouveau. John Mercado, totalement seul sur un centre venu de la gauche, n'avait plus qu'à marquer de la tête (2-1).

Il fallait attendre le dernier quart d'heure pour voir le staff lyonnais se décider à lancer ses flèches offensives : Ernest Nuamah et Malick Fofana remplaçaient Mohamadi Ouedraogo et Mathys De Carvalho, vraiment à côté de leurs pompes ce soir.

Malgré des tentatives immédiates de l'ailier ghanéen, l'OL ne parvenait pas à rejoindre Prague au score et s'inclinait logiquement.

Paulo Fonseca a désormais une semaine pour éviter de déjà rater sa saison. Le match retour, mardi prochain au Groupama Stadium, devra être préparé avec davantage de sérieux et de prise de risques.