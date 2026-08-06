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OL-Sparta Prague : plus de 30 000 supporters déjà attendus à Décines

OL-Sparta Prague : plus de 30 000 supporters déjà attendus à Décines

L’Olympique Lyonnais a déjà vendu plus de 30 000 billets pour la réception du Sparta Prague, mardi au Groupama Stadium. Après la défaite 2-1 en République tchèque, le club espère dépasser les 40 000 spectateurs pour ce match retour décisif de Ligue des champions.

Le mois d’août et les départs en vacances ne devraient pas vider les tribunes du Groupama Stadium. À six jours du match retour contre le Sparta Prague, l’OL a franchi la barre des 30 000 billets réservés.

Le club lyonnais table désormais sur une affluence supérieure à 40 000 spectateurs mardi soir à Décines. L’enjeu sportif, mais aussi le scénario du match aller, ont visiblement réveillé l’intérêt du public.

Battu 2-1 à Prague, l’OL devra renverser la situation pour poursuivre son parcours en Ligue des champions. Ce revers a déçu les supporters, mais il a également maintenu un suspense susceptible de remplir davantage le stade dans les prochains jours.

Une élimination dès ce troisième tour préliminaire constituerait un sérieux échec sportif et financier pour le club rhodanien, qui compte donc sur une forte mobilisation de son public.

Cette affluence annoncée intervient malgré la colère provoquée par la fin de la gratuité des parkings relais des Panettes et d’Eurexpo, ainsi que des navettes permettant de rejoindre le stade.

Ces changements ont suscité de nombreuses réactions négatives chez les supporters lyonnais. Ils ne semblent toutefois pas, pour le moment, freiner les réservations pour cette rencontre européenne décisive.

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1 commentaire
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Les billets doivent être cadeau !avec le match aller que l’équipe a produit, c’est honteux

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