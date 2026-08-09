Des "menaces pèsent sur l'évènement" : un dispositif anti-drones déployé autour du Groupama Stadium pour OL-Sparta Prague

La sécurité sera renforcée dans les airs autour du stade de Décines mardi soir.

À l’occasion de la rencontre de tour préliminaire de Ligue des Champions entre l’Olympique Lyonnais et le Sparta Prague, programmée le 11 août à 21h, la préfecture du Rhône a autorisé la brigade des moyens aériens de la police nationale à utiliser des équipements capables de neutraliser des drones par brouillage.

L’arrêté préfectoral évoque les "menaces qui pèsent sur l’événement" pour justifier cette mesure, sans en préciser davantage la nature.

Des drones neutralisés en cas de menace

Le dispositif ne vise pas à brouiller systématiquement tous les appareils présents dans le secteur. L’autorisation prévoit son utilisation afin de neutraliser les drones présentant "une menace avérée" ou "un risque imminent", ainsi qu’en cas de légitime défense ou pour assurer la sécurité du site.

Plusieurs équipements pourront être employés par les forces de l’ordre : un pistolet brouilleur Wilson, un fusil Watson ainsi qu’un Sniper 528.

Leur fonctionnement repose sur le brouillage de différentes fréquences utilisées notamment pour les communications avec les drones ou leur géolocalisation.

L’autorisation sera valable mardi 11 août de 18h à minuit. Elle s’appliquera exclusivement à Décines-Charpieu, dans un rayon de 900 mètres autour du point défini par la préfecture à proximité du Groupama Stadium.