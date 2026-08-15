OL : Matthieu Louis-Jean a recalé trois gros clubs cet été pour rester à Lyon

De quoi améliorer toujours plus sa place de choix dans le cœur des supporters lyonnais.

Ce samedi, L'Equipe consacre un portrait dithyrambique à Matthieu Louis-Jean, le directeur sportif de l'OL. Et au détour de ces lignes signées Hugo Guillemet, le quotidien sportif révèle que le patron du recrutement a eu des offres alléchantes cet été.

Matthieu Louis-Jean aurait ainsi été contacté par deux clubs saoudiens et une équipe de Premier League pour les rejoindre.

Mais le directeur sportif, bien installé désormais à Lyon et bénéficiant de la confiance de Michele Kang et Michael Gerlinger, a décidé de privilégier la poursuite de sa mission à Décines.

Derrière les arrivées remarquées d'Endrick puis de Loïs Openda, avec aussi quelques flops à son actif - sans oublier des difficultés à évacuer les poids morts du vestiaire (coucou Paul Akouokou) -, Matthieu Louis-Jean semble vouloir s'inscrire dans la durée à Lyon.