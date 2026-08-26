"Nous voulons écrire une nouvelle page de cette histoire" : l’OL joue gros face à Fenerbahçe en Ligue des champions

L’heure de vérité approche pour l’OL. Ce mercredi, les Lyonnais retrouvent le Fenerbahçe au Groupama Stadium pour le barrage retour de la Ligue des champions. Après la première manche disputée en Turquie (1-1), les hommes de Paulo Fonseca n’ont désormais plus qu’un objectif, franchir ce dernier obstacle et ramener le club dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Un enjeu dont Loïs Openda mesure parfaitement l’importance. "On est partis en Turquie pour essayer d’obtenir un bon résultat. On a les joueurs et les qualités nécessaires pour faire un grand match demain. Cette rencontre sera très importante pour tout le monde. Pour moi aussi, je sais à quel point ce match compte", a expliqué l'attaquant belge à la veille de la rencontre.

Car au-delà d'une simple qualification, c'est le retour de l'OL en Ligue des champions qui se joue. Une attente qui accompagne le groupe depuis plusieurs semaines et qui devrait encore monter d'un cran à l'approche du coup d'envoi : "On ressent cette attente, mais elle est positive. Tout le monde a envie de jouer la Ligue des champions cette année. Le club et les supporters veulent retrouver cette compétition. On est prêts, on s’entraîne dur et tout le monde est concentré. On sait que ça va être un match très important. Tout le monde est impatient de le jouer et c’est pour ça que cette attente est positive. Tout le monde sera présent demain, j’en suis sûr".

Sur la pelouse, Paulo Fonseca ne s'attend pas à voir un Fenerbahçe fermer le jeu. Bien au contraire : "Je m’attends à une rencontre ouverte. Je ne pense pas que Fenerbahçe viendra ici pour défendre. Je crois qu’ils joueront pour gagner, ce qui est normal".

L'OL devra notamment se méfier de la capacité des Turcs à exploiter les espaces : "Cette équipe est très dangereuse en contre-attaque et dans les transitions. Je pense que les deux équipes voudront gagner. Nous voulons imposer notre jeu, avoir l’initiative et ce sera encore notre intention demain. Nous attaquerons lorsque nous aurons les possibilités de le faire".

"Tout le monde comprend l’importance d’accéder à la Ligue des champions. Nous pouvons parler de beaucoup de choses, mais la motivation est aujourd’hui le facteur le plus important. Il faut rester positifs et équilibrés", a continué l'entraîneur.

Reste enfin le poids de l'histoire. L'OL a longtemps été un habitué de la Ligue des champions et de ses grandes soirées européennes. Une époque désormais lointaine, mais dont Paulo Fonseca veut se servir pour pousser son groupe vers une nouvelle aventure : "Nous connaissons tous l’histoire et les succès de l’Olympique Lyonnais dans cette compétition, même s’ils remontent à plusieurs années. Nous voulons écrire une nouvelle page de cette histoire. Je pense que tout le monde comprend cela et que chacun est motivé à l’idée de laisser une trace".

Face à Fenerbahçe, l'OL n'est donc plus qu'à 90 minutes de peut-être (enfin) retrouver la Ligue des champions. Une soirée pour se qualifier, mais aussi, comme l'espère Paulo Fonseca, pour commencer à écrire une nouvelle page de l'histoire européenne du club.