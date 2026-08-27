OL : Paulo Fonseca s’agace après l’élimination et lâche "peut-être que je suis un entraîneur de merde"

Paulo Fonseca n’a pas apprécié la question. Quelques minutes après la défaite de l’OL contre Fenerbahçe (1-2) et l’élimination en Ligue des champions, l’entraîneur lyonnais a été interrogé sur son choix d’attendre la 60e minute avant d’effectuer ses premiers changements.

"C’est toujours la même question, je suis habitué. Qu’est-ce que je peux dire ? À la fin du match, c’est très facile de parler, c’est toujours pareil", a d’abord répondu le technicien portugais.

Avant de lâcher, sur un ton ironique : "La raison, c’est peut-être que je suis un entraîneur de merde, c’est l’explication."

Paulo Fonseca s'énerve en conférence de presse, après l'élimination de l'OL : « Peut-être que je suis un entraîneur de merde » pic.twitter.com/ws8vW0Op0L — L'Équipe (@lequipe) August 26, 2026

"Les joueurs se sont battus"

Paulo Fonseca a ensuite retrouvé un ton plus mesuré pour analyser l’élimination lyonnaise.

S’il a reconnu sa "déception", il a estimé que son équipe avait "tout fait pour gagner" face à une formation turque disposant de fortes individualités.

"On a pris deux buts en quatre minutes, les détails ont fait la différence, mais l’équipe a bien réagi. Les joueurs se sont battus", a-t-il également souligné, tout en saluant la "magnifique atmosphère" du Groupama Stadium.

Éliminé des barrages de Ligue des champions, l’OL poursuivra sa campagne européenne en Ligue Europa.