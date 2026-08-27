OL : Paulo Fonseca s’agace après l’élimination et lâche "peut-être que je suis un entraîneur de merde"

Paulo Fonseca n’a pas apprécié la question. Quelques minutes après la défaite de l’OL contre Fenerbahçe (1-2) et l’élimination en Ligue des champions, l’entraîneur lyonnais a été interrogé sur son choix d’attendre la 60e minute avant d’effectuer ses premiers changements.
"C’est toujours la même question, je suis habitué. Qu’est-ce que je peux dire ? À la fin du match, c’est très facile de parler, c’est toujours pareil", a d’abord répondu le technicien portugais.
Avant de lâcher, sur un ton ironique : "La raison, c’est peut-être que je suis un entraîneur de merde, c’est l’explication."
Paulo Fonseca s'énerve en conférence de presse, après l'élimination de l'OL : « Peut-être que je suis un entraîneur de merde » pic.twitter.com/ws8vW0Op0L— L'Équipe (@lequipe) August 26, 2026
"Les joueurs se sont battus"
Paulo Fonseca a ensuite retrouvé un ton plus mesuré pour analyser l’élimination lyonnaise.
S’il a reconnu sa "déception", il a estimé que son équipe avait "tout fait pour gagner" face à une formation turque disposant de fortes individualités.
"On a pris deux buts en quatre minutes, les détails ont fait la différence, mais l’équipe a bien réagi. Les joueurs se sont battus", a-t-il également souligné, tout en saluant la "magnifique atmosphère" du Groupama Stadium.
Éliminé des barrages de Ligue des champions, l’OL poursuivra sa campagne européenne en Ligue Europa.
Merci entraîneur ! L’Europa c’est très bien pour notre niveau et notre banc ! Il faut être objectif, nous n’avons pas les épaules et le mental. On passe à côté d’une manne importante pour combler la dette mais pour la beauté du jeu, nous serons mieux qu’en LDC.Signaler Répondre
C'est toujours pareil avec Fonseca, jamais ces équipes ont été présentes lors des matches importants. Hier soir, cela en fait un de plus.Signaler Répondre
Sage a été licencié pour passer un cap avec un entraîneur qui a un des plus gros salaires pour son poste. On voit le résultat !
Sage qualifie son équipe directement pour la LDC et gagne la coupe de France avec un budget de 60 M contre 110 M pour L’OL.
Les répercussions de cette élimination vont être la vente d’un ou plusieurs joueurs qu'on aura du mal à remplacer ou pas.
Les latéraux ne sont pas bons, on se fait déborder. Cela aurait dû être une priorité.
Il faut espérer un long parcours en ligue europa maintenant.
Der Zakarian est libre,alors les déçus vous signez?,savoir ce que l'on a est différent de savoir ce que l'on va avoir.Ce Monsieur Fonseca est d'une franchise peu commune dans ce milieu,ah oui aussi,les conseilleurs ne sont pas les payeurs.Signaler Répondre
On sent la frustration de Fonseca mais que dire ? Kluivert et Abner ne sont pas au niveau et si le but de boudache aurait été validé ?Signaler Répondre
Pour une fois il fait une bonne analyse, sans oublier Kluivert qui n a pas le talent de son père,Abner ,Nuahma, et beaucoup d'autres.Signaler Répondre
enfin il le reconnaîtSignaler Répondre