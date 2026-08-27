Après le chaos face au Fenerbahçe, l’OL sous la menace de l’UEFA

Battus 2-1 par le Fenerbahçe mercredi soir lors du barrage retour de Ligue des champions, les Lyonnais ont vu la soirée se terminer dans une atmosphère particulièrement tendue.

La tension, déjà importante pendant la rencontre, est encore montée d’un cran après le coup de sifflet final. Mattéo Guendouzi, pris à partie verbalement par une partie du public lyonnais durant le match, a célébré la qualification en chambrant les tribunes. La situation a ensuite dégénéré, avec des tensions impliquant des joueurs mais également des incidents en tribunes. Selon les informations rapportées par Canal+, une personne aurait notamment été blessée au cours de ces débordements.

La soirée pourrait désormais connaître un prolongement sur le terrain disciplinaire. D’après RMC Sport, l’OL comme le Fenerbahçe devraient faire l’objet d’une procédure de la part de l’instance européenne. Plusieurs faits susceptibles de contrevenir au règlement disciplinaire de l’UEFA auraient été relevés, aussi bien autour de la pelouse que dans les tribunes. Les services de l’instance doivent désormais établir leur rapport afin de déterminer précisément les responsabilités de chacun.

Il faudra donc attendre l'ouverture officielle des procédures et l'examen des différents éléments pour connaître les griefs retenus contre les deux clubs et, surtout, les éventuelles sanctions. Amendes, fermeture partielle de tribunes ou autres mesures disciplinaires selon la nature et la gravité des infractions constatées, sans qu'il soit possible à ce stade de présumer de la décision qui sera prise dans ce dossier.

Pour l’OL, cette menace vient assombrir encore davantage une soirée déjà très difficile. En s'inclinant devant son public, le club rhodanien a laissé échapper son billet pour la Ligue des champions, avec les importantes conséquences sportives et financières que cela implique.