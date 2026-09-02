Keito Nakamura à l’OL, c’est officiel !

L’OL tient son nouveau renfort offensif. Keito Nakamura s’est officiellement engagé jusqu’au 30 juin 2030 avec le club rhodanien après son passage au Stade de Reims en tant que joker, presque 24h après la fermeture du mercato.

Le montage financier de l’opération est particulier. Lyon versera un million d’euros fixe, auquel pourront s’ajouter jusqu’à 19 millions d’euros de bonus. Reims conserve également un intéressement pouvant atteindre 12,5 % sur une éventuelle future plus-value.

Passé notamment par Gamba Osaka, Twente, Saint-Trond et le LASK, l’ailier s’est ensuite imposé à Reims, où il a inscrit 30 buts en 97 rencontres. À 26 ans, l’ailier compte également 29 sélections et 11 buts avec le Japon. Il a disputé les quatre rencontres de sa sélection lors de la Coupe du monde 2026, inscrivant notamment un but face aux Pays-Bas.

Capable d’occuper plusieurs postes offensifs, il vient désormais renforcer l’effectif de Paulo Fonseca, notamment après le départ de Malick Fofana et devient surtout le premier Japonais à porter le maillot de l’OL.

"Je suis très heureux de rejoindre l’OL. C’est un immense club", a réagi Keito Nakamura.