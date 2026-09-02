Une violente agression à caractère raciste dénoncée aux abords du stade avant OL-Le Havre

La soirée aurait pu virer au drame aux abords du stade lyonnais. Samedi 30 août, alors que les supporters commençaient à affluer pour assister à la rencontre entre l’OL et Le Havre, un groupe d’adolescents a été pris à partie sur le parvis du Groupama Stadium.

Les jeunes ne se rendaient pourtant pas à la rencontre. Ils revenaient d’une séance de futsal à l’OL Vallée lorsqu’ils auraient été confrontés, vers 20 heures, à plusieurs dizaines d’individus. D’après les témoignages rapportés par Le Progrès, certains avaient le visage dissimulé et des propos racistes ainsi que des menaces de mort auraient été lancés.

"Négros, bougnoules, on va vous tuer" : sont des termes utilisés par les individus.

Les adolescents ont alors tenté de s’éloigner rapidement. L’un d’entre eux, âgé de 17 ans, n’est cependant pas parvenu à prendre la fuite. Il aurait été rattrapé puis violemment frappé, notamment alors qu’il se trouvait au sol.

Transporté à l’hôpital Édouard-Herriot après l’agression, le jeune homme présente de sérieuses blessures, notamment d’une mâchoire fracturée, d’un nez cassé et de nombreuses ecchymoses. Une incapacité totale de travail de 30 jours lui a été prescrite.

Sa mère a depuis déposé plainte. "Ils ont failli tuer mon fils, ils l’ont massacré. Je ne vous souhaite pas de voir votre enfant comme ça ; il a besoin d’un chirurgien facial", a-t-elle notamment témoigné sur les réseaux sociaux.

Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances des faits et de retrouver les personnes impliquées.

Cette agression intervient alors qu’un autre incident à caractère raciste a été signalé le même soir aux abords du Groupama Stadium, après la rencontre. Meriem Bouchedda, élue à Rillieux-la-Pape, et son conjoint auraient été pris à partie et frappés par plusieurs individus alors qu’ils rejoignaient leur véhicule. Tous deux se sont vu prescrire 15 jours d’ITT et une plainte a été déposée.