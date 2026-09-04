L'actu de l'OL

OL-Auxerre : Lyon retrouve la victoire et prend provisoirement la tête de la Ligue 1

Ajouter Lyon Foot en tant que source préférée
OL-Auxerre : Lyon retrouve la victoire et prend provisoirement la tête de la Ligue 1
DR OL

L’OL s’est imposé 3-1 face à Auxerre ce vendredi soir au Groupama Stadium lors de la 3e journée de Ligue 1. Une victoire maîtrisée qui permet aux Lyonnais de prendre provisoirement la tête du championnat.

Lyon avait besoin de réagir. Après son élimination en barrage de Ligue des Champions et le nul concédé face au Havre, les joueurs de Paulo Fonseca ont renoué avec le succès devant leur public.

La rencontre a d’abord été marquée par deux buts refusés. Loïs Openda a cru ouvrir le score à la 18e minute avant d’être signalé hors-jeu. Quelques minutes plus tard, la VAR a également annulé une réalisation de Cameron Archer pour Auxerre.

L’OL a finalement fait la différence sur coup de pied arrêté. À la 28e minute, Felix Bacher s’est imposé de la tête sur corner pour inscrire son premier but sous le maillot lyonnais.

Athekame et Nuamah creusent l’écart

Zachary Athekame a rapidement doublé la mise. Le latéral suisse, prêté par l’AC Milan, a trouvé le chemin des filets d’une frappe à l’entrée de la surface pour également débloquer son compteur avec Lyon.

Auxerre a réduit l’écart avant la pause grâce à Cameron Archer, auteur d’une percée dans la surface conclue devant Dominik Greif.

Mais l’OL a repris ses distances dès la 53e minute. Ernest Nuamah a profité d’une action dans la surface pour inscrire le troisième but lyonnais et sécuriser la victoire.

Grâce à ce succès 3-1, Lyon s’installe provisoirement en tête de la Ligue 1. Le prochain rendez-vous est fixé sur la pelouse du Paris FC.

Tags :

OL-Auxerre

OL

Ligue 1

2 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Lissandrooo le 04/09/2026 à 16:47

Lyon doit gagner l’équipe est au complet mais on doit marquer rapidement !

Signaler Répondre
avatar
RoyssetOL le 04/09/2026 à 12:38

Foncesca n’a plus d’excuses avec son jeu qui endort

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.