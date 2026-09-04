OL-Auxerre : Lyon retrouve la victoire et prend provisoirement la tête de la Ligue 1

Lyon avait besoin de réagir. Après son élimination en barrage de Ligue des Champions et le nul concédé face au Havre, les joueurs de Paulo Fonseca ont renoué avec le succès devant leur public.

La rencontre a d’abord été marquée par deux buts refusés. Loïs Openda a cru ouvrir le score à la 18e minute avant d’être signalé hors-jeu. Quelques minutes plus tard, la VAR a également annulé une réalisation de Cameron Archer pour Auxerre.

L’OL a finalement fait la différence sur coup de pied arrêté. À la 28e minute, Felix Bacher s’est imposé de la tête sur corner pour inscrire son premier but sous le maillot lyonnais.

Athekame et Nuamah creusent l’écart

Zachary Athekame a rapidement doublé la mise. Le latéral suisse, prêté par l’AC Milan, a trouvé le chemin des filets d’une frappe à l’entrée de la surface pour également débloquer son compteur avec Lyon.

Auxerre a réduit l’écart avant la pause grâce à Cameron Archer, auteur d’une percée dans la surface conclue devant Dominik Greif.

Mais l’OL a repris ses distances dès la 53e minute. Ernest Nuamah a profité d’une action dans la surface pour inscrire le troisième but lyonnais et sécuriser la victoire.

Grâce à ce succès 3-1, Lyon s’installe provisoirement en tête de la Ligue 1. Le prochain rendez-vous est fixé sur la pelouse du Paris FC.