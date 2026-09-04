OL-Auxerre : la CRS 83 mobilisée après les agressions survenues le week-end dernier

Le dispositif policier sera renforcé et la CRS 83, qui intervient généralement dans le cadre de violences urbaines, sera mobilisée aux abords du stade.

Cela fait suite aux violentes agressions survenues samedi dernier en marge du match OL-Le Havre. Pour rappel, une élue de Rillieux-la-Pape et son conjoint affirment avoir été victime d'une agression raciste à l'issue de la rencontre, alors que le stade avait déjà fermé au public. Un peu plus tôt, deux jeunes avaient été blessés lors d'affrontements entre deux groupes de supporters rivaux.