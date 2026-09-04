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OL-Auxerre : la CRS 83 mobilisée après les agressions survenues le week-end dernier

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OL-Auxerre : la CRS 83 mobilisée après les agressions survenues le week-end dernier
OL-Auxerre : la CRS 83 mobilisée après les agressions survenues le week-end dernier - Lyon Foot

La Préfecture du Rhône ne veut prendre aucun risque pour le match OL-Auxerre prévu ce vendredi soir au Groupama Stadium.

Le dispositif policier sera renforcé et la CRS 83, qui intervient généralement dans le cadre de violences urbaines, sera mobilisée aux abords du stade.

Cela fait suite aux violentes agressions survenues samedi dernier en marge du match OL-Le Havre. Pour rappel, une élue de Rillieux-la-Pape et son conjoint affirment avoir été victime d'une agression raciste à l'issue de la rencontre, alors que le stade avait déjà fermé au public. Un peu plus tôt, deux jeunes avaient été blessés lors d'affrontements entre deux groupes de supporters rivaux.

Tags :

OL-Auxerre

dispositif de sécurité

1 commentaire
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Solidarité 69 le 04/09/2026 à 15:01

On a eu droit dans un premier temps à "agressions racistes" et maintenant à "agression" tout court.
Après l'enquête on apprendra peut-être que finalement les victimes étaient les agresseurs.
Avec des cerveaux infectés par le virus de LFI on peut s'attendre à tout.

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