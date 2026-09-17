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OL : Michele Kang devient la première femme sacrée Meilleure Dirigeante au World Football Summit

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OL : Michele Kang devient la première femme sacrée Meilleure Dirigeante au World Football Summit
OL : Michele Kang devient la première femme sacrée Meilleure Dirigeante au World Football Summit - DR

Michele Kang a été récompensée mardi soir à Madrid lors des WFS Awards 2026. La présidente de l’Olympique Lyonnais devient la première femme à recevoir le prix de la Meilleure Dirigeante décerné par le World Football Summit.

Une nouvelle distinction pour Michele Kang. À la tête de l’OL et d’OL Lyonnes, la dirigeante américaine a été récompensée à Madrid pour son influence dans le développement du football à l’échelle internationale. Également propriétaire du Washington Spirit et des London City Lionesses, elle succède notamment à Nasser Al-Khelaïfi, Ferran Soriano ou encore Aleksander Čeferin au palmarès.

Le jury a notamment mis en avant son investissement dans le football féminin et la création en 2024 de Kynisca, une organisation multi-clubs entièrement consacrée à celui-ci. Son action dans le football masculin depuis sa prise de responsabilités à l’Olympique Lyonnais a également été soulignée.

"Recevoir cette reconnaissance pour mon travail dans le football, et être la première femme à recevoir ce prix, est particulièrement significatif", a réagi Michele Kang. La présidente lyonnaise espère que cette récompense témoigne également "du rôle croissant que jouent les femmes dans la direction et le développement du football à tous les niveaux".

Présente plus tôt dans la journée lors d’une conférence consacrée à la gouvernance et au leadership, Michele Kang a de nouveau défendu sa vision, investir durablement dans les structures, les infrastructures et les ressources afin d’accompagner la croissance du football féminin.

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OL Lyonnes

Michele Kang

5 commentaires
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Bonjour bonjour le 17/09/2026 à 18:33
Free Lyon a écrit le 17/09/2026 à 13h52

ils ont vus le niveau de l'équipe Masculine ???????

Et si on parlait de votre orthographe ?

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l’histoire le 17/09/2026 à 15:04

on marque l’histoire de lyon on nettoient les virages de l’extrême droite qui empêche des familles de venir au stade de profiter de l’ambiance et du club

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Free Lyon le 17/09/2026 à 13:52

ils ont vus le niveau de l'équipe Masculine ???????

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Solidarité 69 le 17/09/2026 à 13:26
Arthur. a écrit le 17/09/2026 à 12h58

Cela nous change des distinctions de privatisation de fonds publics remportées par Aulas.

Aulas en bon macroniste est favorable à la mutualisation de ses coûts et dettes, et à la privatisation des profits qui en découlent.

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Arthur. le 17/09/2026 à 12:58

Cela nous change des distinctions de privatisation de fonds publics remportées par Aulas.

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