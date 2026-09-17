OL : Michele Kang devient la première femme sacrée Meilleure Dirigeante au World Football Summit

Une nouvelle distinction pour Michele Kang. À la tête de l’OL et d’OL Lyonnes, la dirigeante américaine a été récompensée à Madrid pour son influence dans le développement du football à l’échelle internationale. Également propriétaire du Washington Spirit et des London City Lionesses, elle succède notamment à Nasser Al-Khelaïfi, Ferran Soriano ou encore Aleksander Čeferin au palmarès.

Le jury a notamment mis en avant son investissement dans le football féminin et la création en 2024 de Kynisca, une organisation multi-clubs entièrement consacrée à celui-ci. Son action dans le football masculin depuis sa prise de responsabilités à l’Olympique Lyonnais a également été soulignée.

"Recevoir cette reconnaissance pour mon travail dans le football, et être la première femme à recevoir ce prix, est particulièrement significatif", a réagi Michele Kang. La présidente lyonnaise espère que cette récompense témoigne également "du rôle croissant que jouent les femmes dans la direction et le développement du football à tous les niveaux".

Présente plus tôt dans la journée lors d’une conférence consacrée à la gouvernance et au leadership, Michele Kang a de nouveau défendu sa vision, investir durablement dans les structures, les infrastructures et les ressources afin d’accompagner la croissance du football féminin.