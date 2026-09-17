OL : Michele Kang devient la première femme sacrée Meilleure Dirigeante au World Football Summit

Une nouvelle distinction pour Michele Kang. À la tête de l’OL et d’OL Lyonnes, la dirigeante américaine a été récompensée à Madrid pour son influence dans le développement du football à l’échelle internationale. Également propriétaire du Washington Spirit et des London City Lionesses, elle succède notamment à Nasser Al-Khelaïfi, Ferran Soriano ou encore Aleksander Čeferin au palmarès.
Le jury a notamment mis en avant son investissement dans le football féminin et la création en 2024 de Kynisca, une organisation multi-clubs entièrement consacrée à celui-ci. Son action dans le football masculin depuis sa prise de responsabilités à l’Olympique Lyonnais a également été soulignée.
"Recevoir cette reconnaissance pour mon travail dans le football, et être la première femme à recevoir ce prix, est particulièrement significatif", a réagi Michele Kang. La présidente lyonnaise espère que cette récompense témoigne également "du rôle croissant que jouent les femmes dans la direction et le développement du football à tous les niveaux".
Présente plus tôt dans la journée lors d’une conférence consacrée à la gouvernance et au leadership, Michele Kang a de nouveau défendu sa vision, investir durablement dans les structures, les infrastructures et les ressources afin d’accompagner la croissance du football féminin.
Et si on parlait de votre orthographe ?Signaler Répondre
on marque l’histoire de lyon on nettoient les virages de l’extrême droite qui empêche des familles de venir au stade de profiter de l’ambiance et du clubSignaler Répondre
ils ont vus le niveau de l'équipe Masculine ???????Signaler Répondre
Aulas en bon macroniste est favorable à la mutualisation de ses coûts et dettes, et à la privatisation des profits qui en découlent.Signaler Répondre
Cela nous change des distinctions de privatisation de fonds publics remportées par Aulas.Signaler Répondre