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Le Groupama Stadium accueillera la finale de la Ligue des Champions féminine en 2028

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Le Groupama Stadium accueillera la finale de la Ligue des Champions féminine en 2028
Le Groupama Stadium accueillera la finale de la Ligue des Champions féminine en 2028 - Lyon Foot

Le Groupama Stadium sera le théâtre de la finale de la Ligue des Champions féminine en 2028.

L'UEFA a officialisé ce mardi la désignation de l'enceinte de Décines pour accueillir l'événement.

"Une décision majeure qui vient récompenser l'engagement du club, de sa présidente Michele Kang, de la FFF et de la ville de Lyon dans le développement et la promotion du football féminin au plus haut niveau international", se félicite le club dans un communiqué.

"Les équipes du Groupama Stadium travailleront en étroite collaboration avec l'UEFA, la Fédération Française de Football et les collectivités locales afin de préparer cet événement phare et offrir une expérience inoubliable aux fans de football venus de toute l’Europe", assure OL Lyonnes.

"C'est une immense victoire pour le football féminin français et une fierté pour l'ensemble de notre organisation. Accueillir la finale de l'UEFA Women’s Champions League 2028 au Groupama Stadium est la reconnaissance du travail accompli depuis des années par le club, mais aussi de la ferveur exceptionnelle de nos supporters. Avec OL Lyonnes, nous travaillons au quotidien pour faire évoluer les standards du football féminin. En 2028, nous mettrons une nouvelle fois tout en œuvre pour offrir aux joueuses et aux fans un événement mémorable qui inspirera les futures générations" a aussitôt réagi Michele Kang, la présidente de l'Olympique Lyonnais et d’OL Lyonnes.

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Groupama Stadium

3 commentaires
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Décidément le 15/09/2026 à 14:43

Ce Groupama stadium de Décines ...quelle réussite !
Bravo.

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Bellota le 15/09/2026 à 13:37

Super

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Bellota le 15/09/2026 à 13:34

Et youpee !

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