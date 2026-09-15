OL-OM : un ballon spécialement créé pour "L’Olympique" cette saison

La LFP et Kipsta ont décidé de mettre à l’honneur cinq grandes affiches de Ligue 1 avec des ballons événementiels qui ne seront utilisés que lors de ces rencontres.

Parmi ces affiches, la double confrontation entre l'OL et l'OM a été retenue. Ainsi, Lyonnais et Marseillais évolueront avec un modèle spécialement créé pour "L’Olympique" lors de leurs deux oppositions en Ligue 1 cette saison. Un design différent a été imaginé, avec notamment les blasons des deux équipes concernées. Ces ballons ne seront pas commercialisés et seront exclusivement utilisés lors des matchs aller et retour, soit dix rencontres au total.

Outre les rencontres entre Lyonnais et Marseillais, le Classique entre l’OM et le PSG, le derby du Nord entre Lille et Lens, celui de la Côte d’Azur entre Monaco et Nice ainsi que le derby parisien entre le PSG et le Paris FC sont concernés.

L’OL découvrira ce ballon événementiel le dimanche 13 décembre à 20h45, à l’occasion de la réception de l’Olympique de Marseille au Groupama Stadium, lors de la 14e journée de Ligue 1. Il sera ensuite de nouveau de sortie au Vélodrome pour OM-OL, programmé lors de la 25e journée.

Ce dispositif, baptisé "Matchs Temps Forts", est déployé par la LFP pour la troisième saison consécutive afin de donner une identité particulière aux principales affiches de Ligue 1. Cette année, la personnalisation va donc jusqu’au ballon utilisé par les joueurs.

Le premier modèle de cette nouvelle collection sera inauguré dès dimanche, à l’occasion du Classique entre Marseille et le Paris Saint-Germain.