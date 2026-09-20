OL-Rennes : des sanctions à venir après la banderole insultante envers Saint-Etienne ?

Un incident en tribunes a perturbé la première période d’OL-Rennes.

Des supporters lyonnais avaient déployé une banderole insultante visant Saint-Etienne. Après une première demande du speaker restée sans effet, puis une seconde, le match a finalement été interrompu.

Corentin Tolisso est alors allé demander aux Bad Gones de retirer la banderole ("Saint-Etienne la concha de tu madre"), sans être entendu.

"Il faut le faire à tous les matchs"

Après la rencontre, le capitaine lyonnais a condamné le message tout en regrettant ce qu’il considère comme une différence de traitement.

"Tous les week-ends dans les stades il peut y avoir des chants et des banderoles comme ça. C’est totalement bien d’arrêter le match mais alors il faut le faire à tous les matchs, pas forcément que quand c’est l’OL et qu’on gagne 2-0", a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain a également expliqué avoir échangé avec le délégué de la rencontre : "Je suis contre ça. Mais il faut le faire partout, on ne peut pas le faire que chez nous."

Tolisso a surtout regretté que cette interruption ait cassé le rythme de son équipe, alors que Lyon menait déjà 2-0.

Les Rennais n’en ont finalement pas profité et l’OL s’est largement imposé 4-0.

Des sanctions disciplinaires pourraient désormais être prononcées après cet épisode, avec une possible fermeture du Virage Nord.