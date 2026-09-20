OL-Rennes : des sanctions à venir après la banderole insultante envers Saint-Etienne ?

Un incident en tribunes a perturbé la première période d’OL-Rennes.
Des supporters lyonnais avaient déployé une banderole insultante visant Saint-Etienne. Après une première demande du speaker restée sans effet, puis une seconde, le match a finalement été interrompu.
Corentin Tolisso est alors allé demander aux Bad Gones de retirer la banderole ("Saint-Etienne la concha de tu madre"), sans être entendu.
"Il faut le faire à tous les matchs"
Après la rencontre, le capitaine lyonnais a condamné le message tout en regrettant ce qu’il considère comme une différence de traitement.
"Tous les week-ends dans les stades il peut y avoir des chants et des banderoles comme ça. C’est totalement bien d’arrêter le match mais alors il faut le faire à tous les matchs, pas forcément que quand c’est l’OL et qu’on gagne 2-0", a-t-il déclaré.
Le milieu de terrain a également expliqué avoir échangé avec le délégué de la rencontre : "Je suis contre ça. Mais il faut le faire partout, on ne peut pas le faire que chez nous."
Tolisso a surtout regretté que cette interruption ait cassé le rythme de son équipe, alors que Lyon menait déjà 2-0.
Les Rennais n’en ont finalement pas profité et l’OL s’est largement imposé 4-0.
Des sanctions disciplinaires pourraient désormais être prononcées après cet épisode, avec une possible fermeture du Virage Nord.
La banderol est pas intelligente d accord, mais on peut plus rien faire ou dire j ai toujours connu sa ça fait partie du folklore dans les stadesSignaler Répondre
On ne peut pas condamner des supporters qui prônent la politique de leur club, comme ce chantre de la haine ainti Stephanoise qu'est Lacazette:Signaler Répondre
https://www.lyonfoot.com/article/7328/le-vert-est-interdit-a-la-maison-alexandre-lacazette-lance-le-derby-ol-st-etienne
Les Bad Gones: "nous sommes apolitiques et patriotes, si on dit qu'on est d'extrême droite, nous porteront plainte"..Signaler Répondre
Revendiquent sur les réseaux sociaux, sur leurs pages, sur leur stickers leur amitié et leur jumelage avec les Ultra Sur de Madrid un des rares groupes ultras qui se revendique ouvertement fascistes
(croix celtiques et croix gammées et insignes SS ornent régulièrement les graffitis des Ultras Sur..)
https://www.instagram.com/p/DcY5EAzNUhk/ et https://i.ebayimg.com/images/g/htIAAeSwtyNo3TA1/s-l960.webp et https://lagrinta.fr/wp-content/uploads/2013/12/f43913dad04a2d216fe30e77cb88a0cd54d5a1cc947e1c2d9cfe73cd53189e5a.jpg
Le délégué comprend l espagnol?alors que tout le monde s en fout comme ça les enfants auront un nouveau mot à placer au cours d espagnol au collègeSignaler Répondre
Etre idiot , c'est la caractéristique d'un supporter , de foot où de n'importe quoiSignaler Répondre
Idiot, raciste par idiotie, et souvent violent
Pour un match, il faut 2 équipes, des arbitres,souvent dans le foot les joueurs ne sont pas de la ville concernée, souvent d'origine étrangère, mais le supporter lui n'est pas sportif, mais simplement idiot
con comme un supporter. Le foot c est comme la politique un rassemblement d imbécilesSignaler Répondre