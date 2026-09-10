"OL, nous vous demandons des actes" : une pétition contre le racisme dépasse les 500 signatures

Les événements survenus récemment aux abords du Groupama Stadium continuent d’avoir des conséquences. Après les différentes prises de parole du club, de groupes de supporters et d’associations, le collectif Virage Sans Haine veut à son tour pousser l’Olympique Lyonnais à agir.

Apparu sur les réseaux sociaux dans la foulée des agressions signalées autour d’OL-Le Havre, le mouvement a lancé mercredi une pétition intitulée "Éradiquer le racisme des tribunes de l’OL".

Dans son texte, le collectif estime que les derniers événements ne peuvent plus être considérés comme des faits isolés : "Depuis des années, des faits et comportements à caractère raciste sont dénoncés dans et autour des tribunes de l’OL. Les événements récents montrent qu’il n’est plus possible de fermer les yeux ou de minimiser ces situations".

Au-delà d’une condamnation publique, les auteurs de la pétition souhaitent désormais obtenir des réponses concrètes de la part du club. Ils demandent notamment des sanctions contre les auteurs de faits racistes, davantage de moyens pour les identifier et un renforcement du travail de prévention.

"Nous demandons à l’Olympique Lyonnais de condamner sans ambiguïté tout acte ou propos raciste ; de prendre des sanctions concrètes contre les personnes responsables ; [...] de renforcer les dispositifs permettant d’identifier et d’exclure les auteurs de faits discriminatoires".

Les groupes de supporters sont eux aussi directement interpellés. Pour Virage Sans Haine, ils doivent intervenir lorsque des comportements discriminatoires sont constatés parmi leurs membres, y compris lorsqu'ils se produisent sur les réseaux sociaux : "Chaque groupe doit selon la gravité des faits, suspendre ou exclure les personnes concernées".

"La lutte contre le racisme ne peut pas reposer uniquement sur l’Olympique Lyonnais, les autorités ou les instances du football. Elle doit également être portée par les supporters eux-mêmes et par les structures qui les représentent".

Virage Sans Haine insiste également sur la nature de sa démarche. L'objectif affiché n’est pas de stigmatiser l’ensemble des tribunes lyonnaises, mais au contraire de défendre les supporters qui souhaitent vivre leur passion sans être associés à des comportements racistes.

"Cette pétition n’est pas une attaque contre les supporters. Elle est pour tous les supporters qui aiment l’OL et qui refusent que l’image de leurs tribunes soit associée au racisme".

"Nous voulons être fiers de notre club. Nous voulons être fiers de nos tribunes. Nous voulons pouvoir dire que le racisme n’a pas sa place chez nous", ont-il continué.

La démarche semble déjà trouver un écho. Plus de 500 signatures vérifiées ont été enregistrées en moins de 24 heures, selon Virage Sans Haine, qui vise maintenant le cap des 1 000.

Le message adressé à l’Olympique Lyonnais tient finalement en quelques mots, placés à la fin de la pétition :

"OL, NOUS VOUS DEMANDONS DES ACTES".