Agression raciste devant le Groupama Stadium ? Les deux mis en cause livrent leur version des faits

Via leur avocat, Maitre Fabien Rajon, qui s'est exprimé dans le Progrès, les deux Franco-Algériens récusent le caractère raciste de l'agression et menacent désormais de porter plainte pour dénonciation d'infraction imaginaire.
Ils sont accusés par Meriem Bouchedda, une élue de Rillieux-la-Pape, et son conjoint, de les avoir violemment pris à partie à l'issue du match OL-Le Havre.
Mais les deux versions divergent complètement. Selon eux, une plaisanterie échangée au sein de leur groupe à propos de leurs propres origines algériennes aurait été mal interprétée par le conjoint de l’élue. Celui-ci les aurait alors pris à partie en pensant être visé par des insultes.
Une altercation physique aurait ensuite éclaté entre l’un des deux hommes et le conjoint de Meriem Bouchedda, tandis que le second affirme avoir tenté d’éloigner l’élue. Le couple s’est vu prescrire 15 jours d’ITT chacun.
Les deux hommes doivent comparaître devant le tribunal judiciaire en février 2027 pour des faits de violences. Selon leur avocat, le parquet de Lyon n’a toutefois pas retenu le caractère raciste de l’altercation.
Silence radio du coté du PCFSignaler Répondre
https://www.lyonmag.com/article/153862/violences-autour-d-ol-le-havre-le-pcf-du-rhone-demande-au-club-de-faire-le-menage-chez-ses-supporters-racistes
Si la gauche qui se demande pourquoi elle n''a qu'une élue, elle est choisie pour représenter la population réelle.Signaler Répondre
S'il n'y qu'une élue, elle doit représente la population de l'endroit.Signaler Répondre
On y voit déjà un peu plus claire , c'est une histoire entre 4 français,tous d origine algérienne. c est donc une embrouille entre eux.Signaler Répondre
LFI va trouver le moyen de dire qu'au final c'est la faute de la police (ou du Crif)Signaler Répondre
Certains vont devoir me présenter des excuses.Signaler Répondre
Cette affaire depuis les déclarations de l'élue sentaient à plein nez la manipulation.
Et voilà !
Que dit le MRAP et SOS Racisme ????Signaler Répondre
Selon l'article, tous les protagonistes sont donc algériens.Signaler Répondre
Cela va être difficile de parler de racisme...
Comment politiser et faire parler de soi tout en accusant les supporters de l'OL...Signaler Répondre