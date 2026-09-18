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Agression raciste devant le Groupama Stadium ? Les deux mis en cause livrent leur version des faits

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Agression raciste devant le Groupama Stadium ? Les deux mis en cause livrent leur version des faits
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Les deux individus mis en cause dans l'agression survenue le 29 août dernier devant le Groupama Stadium contre-attaquent.

Via leur avocat, Maitre Fabien Rajon, qui s'est exprimé dans le Progrès, les deux Franco-Algériens récusent le caractère raciste de l'agression et menacent désormais de porter plainte pour dénonciation d'infraction imaginaire. 

Ils sont accusés par Meriem Bouchedda, une élue de Rillieux-la-Pape, et son conjoint, de les avoir violemment pris à partie à l'issue du match OL-Le Havre.

Mais les deux versions divergent complètement. Selon eux, une plaisanterie échangée au sein de leur groupe à propos de leurs propres origines algériennes aurait été mal interprétée par le conjoint de l’élue. Celui-ci les aurait alors pris à partie en pensant être visé par des insultes.

Une altercation physique aurait ensuite éclaté entre l’un des deux hommes et le conjoint de Meriem Bouchedda, tandis que le second affirme avoir tenté d’éloigner l’élue. Le couple s’est vu prescrire 15 jours d’ITT chacun.

Les deux hommes doivent comparaître devant le tribunal judiciaire en février 2027 pour des faits de violences. Selon leur avocat, le parquet de Lyon n’a toutefois pas retenu le caractère raciste de l’altercation.

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OL-Le Havre

agression raciste

9 commentaires
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1789 le 18/09/2026 à 16:09

Si la gauche qui se demande pourquoi elle n''a qu'une élue, elle est choisie pour représenter la population réelle.

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1789 le 18/09/2026 à 16:06

S'il n'y qu'une élue, elle doit représente la population de l'endroit.

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Catalan le 18/09/2026 à 15:49

On y voit déjà un peu plus claire , c'est une histoire entre 4 français,tous d origine algérienne. c est donc une embrouille entre eux.

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T'inquiete le 18/09/2026 à 15:15
Chris25 a écrit le 18/09/2026 à 14h10

Selon l'article, tous les protagonistes sont donc algériens.
Cela va être difficile de parler de racisme...

LFI va trouver le moyen de dire qu'au final c'est la faute de la police (ou du Crif)

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Solidarité 69 le 18/09/2026 à 15:11

Certains vont devoir me présenter des excuses.
Cette affaire depuis les déclarations de l'élue sentaient à plein nez la manipulation.
Et voilà !

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Privados le 18/09/2026 à 15:03

Que dit le MRAP et SOS Racisme ????

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Chris25 le 18/09/2026 à 14:10

Selon l'article, tous les protagonistes sont donc algériens.
Cela va être difficile de parler de racisme...

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Bof bof bof le 18/09/2026 à 13:46

Comment politiser et faire parler de soi tout en accusant les supporters de l'OL...

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