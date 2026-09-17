PSG-OL Lyonnes avancé pour éviter le choc avec l'équipe masculine

Les Lyonnaises devront modifier légèrement leur programme. Le déplacement au Parc des Princes pour affronter le PSG a été avancé de 24 heures, tout en conservant le même horaire. Le coup d’envoi sera donc donné le samedi 17 octobre à 21h, avec une diffusion sur Canal+ et Canal+ Foot.

Ce changement de programmation permet également d’éviter un chevauchement avec l’équipe masculine. Initialement, PSG-OL Lyonnes devait se disputer quasiment au même moment que OL-Nice, programmé au Groupama Stadium à 20h45. Les supporters lyonnais auraient ainsi été contraints de choisir entre les deux rencontres.

Cette rencontre constituera l’une des premières grosses affiches de la saison pour les joueuses de Jonatan Giráldez. Habituées à se disputer les premières places du championnat, Parisiennes et Lyonnaises se retrouveront ainsi dès la cinquième journée.

Ce changement entraîne également une modification pour une autre rencontre du week-end. OM-Fleury 91, qui devait initialement se jouer le samedi soir, est décalé au dimanche 18 octobre à 13h.