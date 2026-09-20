Lyon : 50 000 euros d’amende requis contre l’employeur du stadier mutilé lors d’un derby OL-ASSE

Il avait été grièvement blessé le 8 novembre 2015, lors d’un derby entre l’OL et Saint-Etienne au stade de Gerland.

Alors qu’il venait de ramasser un engin pyrotechnique dans le virage Nord pour l’écarter des tribunes, celui-ci avait explosé dans sa main gauche. Le stadier avait notamment subi l’amputation complète d’un index et partielle d’un pouce, avec une incapacité supérieure à trois mois.

L’auteur du jet n’a jamais été identifié.

Le parquet pointe un défaut de formation

Vendredi 18 septembre, l’ancien employeur de la victime, Prosegur sécurité, était jugé devant le tribunal correctionnel de Lyon pour blessures involontaires dans le cadre du travail.

Le parquet a requis une amende de 50 000 euros contre la société, mettant en avant un défaut de formation et de matériel.

La défense conteste pour sa part toute faute de l’employeur et estime que ses obligations de sécurité avaient été respectées à l’époque.

La victime a également décrit les lourdes conséquences physiques et psychologiques de l’explosion, évoquant plusieurs opérations, trois années sans travailler et des souvenirs toujours très présents de la détonation.

La décision du tribunal correctionnel sera rendue le 15 octobre.