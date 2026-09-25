OL : "La seule solution, ce serait trois mois de repos", Pavel Šulc révèle son problème au genou

Pavel Šulc compose avec cette gêne depuis la fin de la saison dernière. Dans des déclarations accordées à ČT Sport et relayées par inFotbal, l’international tchèque explique que ses douleurs sont apparues après s’être légèrement tordu le genou lors d’un match à Toulouse en mai.

"J’ai une contusion au genou, un œdème osseux. Cela ne me limite pas de manière importante, mais dans certaines situations, c’est douloureux. Quand le terrain est plus dur ou après l’entraînement lorsque je monte les escaliers. C’est désagréable, il y a de meilleurs et de moins bons jours", explique-t-il dans des propos traduits du tchèque.

Le Lyonnais précise néanmoins que les jours de match correspondent jusqu’ici généralement à ses meilleures périodes et que son genou ne l’empêche pas de se déplacer normalement sur le terrain.

L’OL prêt à adapter son temps de jeu

Pour complètement faire disparaître le problème, la solution serait bien plus contraignante."La seule solution, ce serait trois mois de repos. Malheureusement, ce n’est pas possible actuellement. Il faudrait rester allongé sur le canapé ou marcher avec des béquilles", reconnaît Šulc, qui espère pouvoir profiter de l’été prochain pour véritablement soigner son genou.

La situation est suivie par l’OL. Le Tchèque affirme qu’un accord existe avec le club pour réduire éventuellement son temps de jeu si les douleurs venaient à augmenter. Un physiothérapeute se rend également à Lyon pour l’accompagner dans ses soins.

Pour l’instant, Šulc continue donc de jouer normalement malgré cette gêne persistante. Une situation que le staff lyonnais devra néanmoins surveiller au fil d’une saison particulièrement chargée.