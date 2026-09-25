André Guy, ancien grand buteur de l'OL, est décédé à l'âge de 85 ans

Arrivé à Lyon en 1967, André Guy s’était rapidement imposé comme l’un des grands buteurs de son époque sous le maillot rouge et bleu. En un peu plus de trois saisons, l’avant-centre a disputé 129 rencontres avec l’OL pour 76 buts inscrits.

Son passage à Lyon reste notamment marqué par une saison 1968-1969 particulièrement prolifique. Avec 25 réalisations en championnat, le natif de Bourg-en-Bresse avait terminé meilleur buteur de Division 1.

Avant de rejoindre l’OL, l’attaquant était notamment passé par Sochaux, Saint-Étienne et Lille. Il quittera finalement Lyon en janvier 1971 pour rejoindre Rennes.

Quelques mois plus tard, il retrouvera d’ailleurs son ancien club en finale de la Coupe de France. André Guy inscrira sur penalty l’unique but de la victoire rennaise face à l’OL (1-0).

International français à plusieurs reprises au cours de sa carrière, André Guy restera surtout comme l’un des attaquants les plus prolifiques de l’histoire lyonnaise.