Autour du club

André Guy, ancien grand buteur de l'OL, est décédé à l'âge de 85 ans

Suivez-nous sur Google
André Guy, ancien grand buteur de l'OL, est décédé à l'âge de 85 ans
André Guy, ancien grand buteur de l'OL, est décédé à l'âge de 85 ans - DR

L’ancien attaquant de l’Olympique Lyonnais André Guy est décédé à l’âge de 85 ans. Une figure marquante du club à la fin des années 1960 s’en va.

Arrivé à Lyon en 1967, André Guy s’était rapidement imposé comme l’un des grands buteurs de son époque sous le maillot rouge et bleu. En un peu plus de trois saisons, l’avant-centre a disputé 129 rencontres avec l’OL pour 76 buts inscrits.

Son passage à Lyon reste notamment marqué par une saison 1968-1969 particulièrement prolifique. Avec 25 réalisations en championnat, le natif de Bourg-en-Bresse avait terminé meilleur buteur de Division 1.

Avant de rejoindre l’OL, l’attaquant était notamment passé par Sochaux, Saint-Étienne et Lille. Il quittera finalement Lyon en janvier 1971 pour rejoindre Rennes.

Quelques mois plus tard, il retrouvera d’ailleurs son ancien club en finale de la Coupe de France. André Guy inscrira sur penalty l’unique but de la victoire rennaise face à l’OL (1-0).

International français à plusieurs reprises au cours de sa carrière, André Guy restera surtout comme l’un des attaquants les plus prolifiques de l’histoire lyonnaise.

Tags :

OL

Deces

André Guy

lyon

0 commentaire
Laisser un commentaire

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Foot, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Foot est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.