Ligue des champions : OL Lyonnes en passe huit au Servette, triplé pour Katoto

Quatre matches, 30 buts. La statistique résume à elle seule le début de saison d’OL Lyonnes.

Après avoir inscrit sept buts à Fleury, sept autres contre le Paris FC puis huit au Havre, les Lyonnaises ont infligé le même tarif au Servette pour leur entrée en Ligue des champions.

Et cette fois, elles ont même réussi à garder leur cage inviolée.

Katoto signe un triplé

La soirée genevoise a rapidement tourné à sens unique. Dès la 8e minute, un centre de Salma Paralluelo était détourné dans ses propres filets par Laia Ballesté.

Marie-Antoinette Katoto a ensuite pris le relais. Lancée par Melchie Dumornay, l’attaquante a inscrit le deuxième but à la 28e minute, avant de doubler la mise sur un service d’Ada Hegerberg à la 40e.

Juste avant la pause, Dumornay a porté le score à 4-0 d’un ballon piqué après une contre-attaque initiée par Paralluelo.

Le retour des vestiaires n’a offert aucun répit au Servette. Katoto a complété son triplé dès la 47e minute, servie par une talonnade de Lily Yohannes.

Dumornay a ensuite inscrit son deuxième but de la soirée, avant que Magdalena Sobal ne marque contre son camp. Inès Benyahia a finalement conclu le festival à la 89e minute.

Chelsea pour premier vrai test européen

Cette victoire permet également aux Lyonnaises de corriger l’un des rares défauts observés depuis le début de saison : elles avaient encaissé un but lors de chacun de leurs trois premiers matches de championnat.

Le prochain rendez-vous européen devrait offrir une opposition autrement plus relevée. OL Lyonnes recevra Chelsea mercredi prochain au Groupama Stadium, avec sur le banc londonien une ancienne de la maison : Sonia Bompastor.