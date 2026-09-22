OL : Atypik contre Bad Gones, la guerre des tribunes monte encore d’un cran

Il s’agit d’un nouvel épisode dans une rivalité qui dure désormais depuis près de deux ans. Pendant que l’OL dominait Rennes au Groupama Stadium, l’ambiance était beaucoup plus tendue à l’extérieur de l’enceinte.

Valeurs actuelles rapporte qu’environ 150 personnes ont été bloquées à l’entrée du Virage Nord samedi 19 septembre. Après quelques chants à la gloire de l’OL, plusieurs slogans insultants auraient visé les groupes historiques, notamment les Bad Gones et le Virage Sud.

Sur une vidéo publiée sur X par Nicolas Boutin, co-auteur de l’enquête, on entend notamment des chants du type "Bad Gones, Bad Gones, on t’"** ou encore "les Bad Gones, c’est des s"**.

Les CRS sont finalement intervenus pour faire évacuer le groupe sans confrontation directe avec les supporters présents dans le Virage Nord.

🔴 [EXCLUSIF] Depuis plusieurs mois, un nouveau groupe lyonnais "ultra", les Atypik, cherche à s’imposer face aux associations historiques de l'OL.



Violences, menaces, accusations de racisme : @Valeurs a mené l'enquête. 🧵 pic.twitter.com/R3MMafVazn — Nicolas Boutin (@NicolasBoutin11) September 21, 2026

Des tensions qui remontent aux Six-Neuf Pirates

Atypik n’est pas apparu cette saison. Le groupe est l’héritier des Six-Neuf Pirates, collectif créé en 2024 et qui revendiquait notamment une identité antiraciste et ouverte. Il n’est toujours pas reconnu comme groupe officiel de supporters par l’OL.

Les premières tensions majeures avaient éclaté en octobre 2024 après OL - Nantes. Une violente confrontation avait opposé des membres des Six-Neuf Pirates à des supporters issus des virages lyonnais. Deux membres du nouveau collectif avaient notamment été blessés à l’arme blanche.

L’OL avait ensuite prononcé 19 interdictions de stade à la suite des incidents. Bad Gones, Kop Virage Nord et Six-Neuf Pirates avaient ensuite publié des versions différentes des événements, chacun contestant certaines accusations portées à son encontre.

De nouveaux incidents ces dernières semaines

La tension est remontée d’un cran depuis le début de cette saison. Après OL - Le Havre, plusieurs violences ont été signalées aux abords du Groupama Stadium.

Concernant l’agression d’un adolescent de 17 ans, les premiers éléments de l’enquête ont évoqué une possible confrontation entre groupes de supporters. Le jeune homme et Atypik ont toutefois contesté cette version, évoquant au contraire un "guet-apens" préparé contre eux.

Ces événements avaient déjà poussé l’OL à condamner publiquement les violences commises autour du stade et à annoncer sa collaboration avec les autorités pour identifier les personnes impliquées.

Le nouvel épisode observé avant OL - Rennes confirme donc que la cohabitation entre Atypik et certains groupes historiques reste particulièrement tendue. Cette fois, l’important dispositif policier a permis d’éviter une confrontation directe. Mais après plusieurs incidents depuis 2024, la rivalité dépasse désormais largement les simples désaccords en tribunes.