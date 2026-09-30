OL Lyonnes – Chelsea : un choc européen placé sous le signe des retrouvailles

Après avoir parfaitement lancé sa campagne européenne en Suisse, les joueuses de Jonatan Giráldez reçoivent Chelsea à 21h pour un premier gros test dans la compétition.

Les Lyonnaises abordent ce rendez-vous en pleine confiance. Leaders du championnat avec trois victoires en autant de journées et une différence de buts de +19, elles ont également parfaitement négocié leur premier déplacement européen de la saison, grâce à une victoire 8-0 face au Servette Genève.

Face à elles se présente toutefois un adversaire d'un tout autre calibre. Vice-champion d'Angleterre la saison dernière, Chelsea a débuté sa campagne de Ligue des champions par une victoire contre l'Austria Vienne.

Cette affiche sera en tout cas placée sous le signe des retrouvailles, puisque Sonia Bompastor va retrouver le Groupama Stadium dans la peau de l'entraîneure de Chelsea pour la première fois depuis son départ du club en 2024.

Elle ne sera pas la seule ancienne de la maison à revenir à Décines. Son adjointe Camille Abily accompagnera également les Blues, dont l'effectif compte plusieurs joueuses passées par Lyon : Lucy Bronze, Kadeisha Buchanan, Ellie Carpenter ou encore Melvine Malard.

"Ca fait plaisir de se retrouver sur le terrain. J'en parlais avec Ellie, depuis qu'elle est partie, on se s'est pas revue, en tout cas sur le terrain donc ça fait plaisir. Mais sur le terrain, il n'y a pas d'amitié de connaissance ou quoi que ce soit. Quand on ne connait pas les joueuses ou même les coachs, on va analyser leur déplacement et leur comportement sur le terrain. De les connaitre c'est plus facile mais si nous on les connait aussi bien, c'est qu'elles aussi elles nous connaissent. On a bien travaillé cette semaine et on a analysé leur jeu. On prend ce match très au sérieux", a confié Vicki Becho en conférence de presse d'avant-match.

Comme ses coéquipières, l'attaquante lyonnaise dit "vouloir simplement gagner la rencontre". "On veut montrer une belle image de notre club et de notre équipe

On aura besoin de nos supporters qui vont nous pousser jusqu'au bout".