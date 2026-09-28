Un seul match ferme et déjà la possibilité de retrouver l'Europe. Un mois après les incidents qui avaient accompagné l'élimination de l'OL face à Fenerbahçe au Groupama Stadium, Mattéo Guendouzi a vu sa sanction réduite en appel par l'UEFA.

Initialement, le milieu de Fenerbahçe avait écopé de quatre matchs de suspension, dont deux avec sursis, ainsi que d'une amende de 50 000 euros. Après le recours du club turc, sa suspension a été ramenée à trois rencontres, dont deux avec sursis.

Conséquence : Guendouzi n'avait finalement qu'un match ferme à purger. Celui-ci a déjà été effectué face à l'AS Roma le 10 septembre. Il pourra donc être aligné en Ligue des champions contre Aston Villa le 14 octobre.

Les deux autres rencontres restent assorties d'un sursis pendant une période probatoire d'un an. Les informations disponibles sur la décision d'appel ne font en revanche état d'aucune modification de l'amende de 50 000 euros.

Des provocations puis des tensions à Lyon

La sanction trouve son origine dans la soirée du 26 août au Groupama Stadium. Après le 1-1 du match aller, Fenerbahçe avait battu l'OL 2-1 à Lyon et décroché sa qualification pour la Ligue des champions, 3-2 sur l'ensemble des deux rencontres.

Déjà pendant l'échauffement, Guendouzi avait adressé un doigt d'honneur en direction des tribunes. Après la qualification, l'ancien joueur de l'OM avait notamment crié "Allez l'OM !" face caméra et effectué le signe associé au rappeur Jul devant les supporters lyonnais.

La tension était ensuite montée sur la pelouse avant de se poursuivre aux abords du tunnel.

Pour sanctionner Guendouzi, l'UEFA avait retenu plusieurs motifs : insultes envers des personnes présentes lors de la rencontre, provocation des spectateurs et violation des règles fondamentales de bonne conduite.

La décision prise en appel allège donc sa suspension, mais ne l'annule pas.

Guendouzi avait défendu son comportement

Après la rencontre, le Français avait expliqué ses réactions par les insultes qu'il affirmait avoir reçues de la part du public lyonnais avant et pendant le match.

"Vous savez, quand vous avez 60 000 personnes qui insultent votre famille, votre mère, vos enfants, même avant le match, et que personne dans le camp arbitral ne dit au stade de se taire...", avait-il déclaré en zone mixte.

Des accusations formulées par le joueur et qui ne peuvent donc pas être présentées comme des faits établis.

Guendouzi avait également estimé que ses célébrations relevaient de la "taquinerie" et que celle-ci devait pouvoir fonctionner "dans les deux sens".

Le lendemain, dans une vidéo publiée par Fenerbahçe, il avait de nouveau défendu son attitude : "Je suis resté dans le respect parce que j'ai rien fait de mal, j'ai rien fait d'agressif."

La réduction décidée en appel ne permet toutefois pas d'affirmer que l'UEFA a validé cette version des événements. Une sanction demeure bien en vigueur, avec deux matchs placés en sursis.

Trois matchs fermes pour Antonio Ferreira

Côté lyonnais, les incidents avaient également entraîné une lourde sanction contre Antonio Ferreira.

L'entraîneur des gardiens de l'OL s'était dirigé vers Guendouzi au niveau du tunnel au milieu des tensions. L'UEFA avait retenu à son encontre une infraction qualifiée de "serious assault" et prononcé cinq matchs de suspension, dont deux avec sursis.

Ferreira doit donc purger trois rencontres fermes, contre une finalement pour Guendouzi.

En l'état des informations disponibles, aucune réduction comparable de sa sanction n'a été annoncée. Les deux situations ne peuvent toutefois pas être directement assimilées : les infractions retenues par l'UEFA ne sont pas les mêmes.

Pour Guendouzi, l'épisode lyonnais aura donc finalement entraîné une seule rencontre européenne manquée. Suspendu face à la Roma, le Français sera de nouveau à disposition de Fenerbahçe dès le 14 octobre contre Aston Villa.