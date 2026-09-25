OL : Liverpool garde un œil sur Tyler Morton, la Premier League s’active

Depuis son arrivée dans le Rhône à l’été 2025, Tyler Morton s’est progressivement imposé comme un élément important du milieu de terrain lyonnais. Une progression qui n’aurait pas échappé à Liverpool, son club formateur.

D’après TEAMtalk, les Reds continuent de suivre attentivement les performances de l’Anglais. Andoni Iraola apprécierait notamment son profil et un éventuel retour à Anfield ferait partie des possibilités étudiées. À ce stade, aucune offre ni démarche officielle n’a toutefois été engagée.

Plusieurs clubs anglais attentifs

Liverpool ne serait pas seul. Nottingham Forest, Crystal Palace et Brighton suivaient déjà Morton, tandis que Newcastle, Sunderland et Everton auraient également rejoint les clubs attentifs à sa situation.

Au total, sept formations de Premier League surveilleraient donc désormais le joueur de 23 ans. Une situation qui pourrait rapidement faire grimper l’intérêt autour du Lyonnais si ses performances se poursuivent.

L’OL avait recruté Morton pour 10 millions d’euros, auxquels peuvent s’ajouter jusqu’à 5 millions de bonus. Liverpool dispose également d’un intéressement de 20 % sur une éventuelle plus-value lors d’un futur transfert.

Sous contrat avec Lyon jusqu’au 30 juin 2030, Morton reste pour l’instant pleinement intégré aux plans de Paulo Fonseca. L’intérêt anglais demeure donc encore au stade de la surveillance, mais son nom pourrait rapidement animer les prochains mercatos si sa cote continue de monter.