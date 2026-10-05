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OL : une finale pour Nakamura, quels internationaux suivre ce lundi ?

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OL : une finale pour Nakamura, quels internationaux suivre ce lundi ?
OL : une finale pour Nakamura, quels internationaux suivre ce lundi ? - DR

Trois Lyonnais sont concernés par les rencontres internationales de ce lundi 5 octobre. Le programme débute à 12h30 au Japon et se termine à 20h45 au Stade de France.

Keito Nakamura aura un trophée en ligne de mire. Le Japon affronte la Nouvelle-Zélande en finale de la Kirin Cup, au Stade national de Tokyo. Le coup d’envoi sera donné à 12h30, pour ce dernier rendez-vous du rassemblement japonais.

Alejandro Gomes Rodriguez enchaînera à 13h

Alejandro Gomes Rodriguez et l’Angleterre U19 affronteront ensuite la Belgique U19 en match amical, à 13h. Les jeunes Anglais tenteront de poursuivre leur série de victoires après avoir battu l’Irlande, la Norvège et les États-Unis.

Vendredi, l’Angleterre s’est imposée 2-1 face aux Américains à Marbella. Ce dernier match doit permettre à Alejandro Gomes Rodriguez et à ses partenaires de poursuivre leur préparation aux qualifications pour l’Euro U19.

Loïs Openda face aux Bleus à 20h45

Loïs Openda sera concerné par l’affiche de la soirée. La Belgique retrouvera la France à 20h45, à Saint-Denis, pour la quatrième journée de Ligue des nations.

Une semaine après le premier duel entre les deux sélections, Loïs Openda espérera cette fois obtenir du temps de jeu. Lors de la précédente confrontation face aux Bleus, Loïs Openda était resté sur le banc pendant toute la rencontre.

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