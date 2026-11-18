L'aventure lyonnaise de Loïs Openda pourrait tourner plus court que prévu. Selon les informations du journal italien de La Gazzetta dello Sport, l'Olympique Lyonnais ne souhaiterait pas conserver l'attaquant belge, prêté par la Juventus Turin.

Pourtant, l'ancien joueur du RB Leipzig avait rapidement gagné la confiance de Paulo Fonseca en début de saison. Ses deux réalisations et une passe décisive en dix titularisations en sont une preuve. Mais depuis, l’OL a changé d’entraîneur suite au surprenant départ de Paulo Fonseca. Le nouveau technicien des Gones, Carlos Vicens privilégierait un profil d'attaquant différent de celui du Belge.

En attendant le mercato hivernal, la direction de la Juventus étudierait déjà un nouveau point de chute à l’international belge, potentiellement au sein d'un autre club de Ligue 1. La balle est dans le camps des Rhodaniens.

Rappelons que Loïs Openda est en passe de refouler la pelouse du Groupama Stadium. L’ancien attaquant du RB Leipzig avait été victime d’une fracture du péroné, contractée début octobre lors de la rencontre face au RC Lens.