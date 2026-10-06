OL : un calendrier chargé en octobre avec 6 matchs en 23 jours

La fin de la trêve internationale marque le début d’un mois chargé pour l’OL. Les Lyonnais disputeront 6 rencontres en 23 jours, entre le vendredi 9 et le samedi 31 octobre. 4 matchs de Ligue 1 et 2 rendez-vous de Ligue Europa composeront ce programme, réparti entre 3 réceptions et 3 déplacements.

La reprise aura lieu à Lens, vendredi 9 octobre à 20h45. Les Lyonnais retrouveront ensuite le Groupama Stadium pour accueillir Crystal Palace, jeudi 15 octobre à 18h45. Une soirée européenne qui marquera le retour de Pierre Sage à Décines, sur le banc du club anglais.

4 matchs en 11 jours au cœur d’octobre

Après Palace, l’OL recevra Nice dimanche 18 octobre à 20h45. Il prendra ensuite la direction de l’Allemagne pour affronter Hoffenheim jeudi 22 octobre en Ligue Europa, avant un déplacement au Parc des Princes contre le PSG dimanche 25 octobre à 20h45.

Cette séquence concentrera 4 rencontres en 11 jours, avec 2 déplacements consécutifs pour la terminer. La réception d’Angers, samedi 31 octobre à 20h45, clôturera le programme du mois.

Entre les échéances européennes et les points à prendre en championnat, Paulo Fonseca devra gérer la récupération de son groupe. Ce rythme pourrait l’amener à faire davantage tourner, même si aucune rotation n’est encore annoncée. L’OL retrouvera ainsi la compétition avec plusieurs rendez-vous importants à préparer dans un délai réduit.