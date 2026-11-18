Une même volonté de tenir le ballon, mais des façons différentes de l’utiliser. La comparaison proposée par Data’Scout entre Carlos Vicens et Paulo Fonseca dessine plusieurs évolutions possibles dans le jeu de l’OL.

Le graphique utilise une période de référence couvrant les quatre dernières saisons. Carlos Vicens n’a toutefois commencé sa première expérience comme entraîneur principal au plus haut niveau qu’à Braga, à l’été 2025. Son profil reflète donc un historique plus court, dans le contexte du club portugais. Ces scores sont des indices comparatifs, pas des pourcentages bruts.

Une possession plus affirmée chez Carlos Vicens

L’indice de possession atteint 97 pour Carlos Vicens, contre 80 pour Paulo Fonseca. La résistance au pressing suit la même tendance, à 97 contre 79. Deux marqueurs qui soulignent la place centrale du ballon dans le jeu développé par l’Espagnol, y compris lorsque l’adversaire vient perturber la construction.

La verticalité est en revanche inférieure, à 41 contre 64, comme le recours au jeu long, à 21 contre 33. Ces écarts suggèrent une progression plus patiente chez Carlos Vicens, là où les équipes de Paulo Fonseca présentent un profil plus direct.

La différence sur les centres, à 26 contre 61, révèle également des habitudes offensives distinctes. Pour les Lyonnais, l’enjeu sera de transformer cette conservation en situations dangereuses, sans laisser la circulation devenir stérile.

Des systèmes différents, des principes à adapter

Ces tendances se sont exprimées dans des organisations différentes. Carlos Vicens utilisait trois défenseurs centraux à Braga, tandis que Paulo Fonseca s’appuyait sur une défense à quatre à Lyon. L’Espagnol a néanmoins annoncé vouloir conserver cette base lyonnaise.

Son indice de pressing, à 71 contre 58, suggère une pression plus marquée sur l’adversaire. Cela ne permet pas d’annoncer automatiquement une meilleure défense. L’imperméabilité, qui renvoie à la capacité à limiter les buts encaissés, reste proche entre les deux profils, à 64 contre 67.

L’indice d’endurance supérieur de Carlos Vicens ne suffit pas davantage à prédire les distances que parcourront ses joueurs. Son score d’intensité est d’ailleurs inférieur à celui de Paulo Fonseca. Ces indicateurs décrivent des dimensions différentes du jeu.

Deux manières d’exprimer leur exigence

Dès son premier entraînement lyonnais, Carlos Vicens a donné de la voix pour encourager les joueurs et réclamer de l’engagement. Une présence énergique et démonstrative, qui contraste avec la posture plus protectrice affichée par Paulo Fonseca dans sa communication publique.

Le contraste concerne la manière de mobiliser le groupe. Pousser les joueurs par des interventions appuyées et les défendre face aux critiques sont deux leviers différents, qui peuvent aussi se compléter. Ils ne suffisent pas à résumer la personnalité des deux entraîneurs.

L’empreinte de Pep Guardiola dans le profil de Carlos Vicens

La comparaison avec Pep Guardiola, dont Carlos Vicens a été l’adjoint à Manchester City, apporte un éclairage supplémentaire. Les deux techniciens affichent les mêmes indices de possession et de résistance au pressing, à 97. Leur faible recours au jeu long est également très proche, à 21 pour Carlos Vicens et 23 pour Pep Guardiola.

Cette proximité est cohérente avec les principes travaillés durant leurs années communes à Manchester. Elle ne signifie pas que Carlos Vicens a reproduit exactement le jeu de son ancien entraîneur. Son profil présente notamment moins de verticalité et de centres, mais davantage de pressing.

L’expérience de Braga suggère ainsi une appropriation de cette école de jeu. À Lyon, Carlos Vicens devra déterminer comment en conserver les fondements tout en les adaptant à son effectif et aux adversaires de Ligue 1.