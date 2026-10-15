OL-Nice : pourquoi les noms des joueurs seront flous sur les maillots ?

Baptisée Le Floot, cette campagne vise à encourager les supporters à faire contrôler régulièrement leur vue. Son principe repose sur l'utilisation du flou pour illustrer les difficultés rencontrées par les personnes souffrant de troubles visuels.

Plusieurs animations et jeux seront proposés sur le parvis du Groupama Stadium avant la rencontre face aux Aiglons dimanche à 20h45. Le dispositif sera également visible à l'intérieur de l'enceinte lyonnaise. Des effets de flou apparaîtront sur les écrans géants, les panneaux LED et l'arche protocolaire.

Surtout, les maillots des joueurs seront eux aussi concernés par cette initiative. Le flocage des noms des joueurs sera flou.

L'Olympique Lyonnais ne sera pas le seul club mobilisé. Trois autres rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 accueilleront cette campagne au cours du week-end.

Cette initiative s'inscrit dans le programme 1TEAM pour une santé en action, porté par la LFP et ses partenaires pour promouvoir la prévention et l'accès à la santé à travers le football professionnel.