Bouchons, attente, retards : Les supporters de l’OL ont galéré à rejoindre le stade ce jeudi

Le match avait commencé, mais une partie du public était encore en route. Clairsemées au coup d’envoi d’OL-Crystal Palace jeudi, les tribunes du Groupama Stadium se sont davantage garnies à l’approche de la première demi-heure de jeu. Pour de nombreux supporters, rejoindre Décines avait déjà constitué une épreuve.

La fermeture du parking relais d’Eurexpo réduisait les solutions disponibles. Sur X, un supporter rapporte que l’accès aux Panettes bouchonnait déjà deux heures avant la rencontre. Partir en avance ne garantissait donc pas un trajet sans encombre.

Des difficultés sur la route et dans les transports

Les automobilistes n’ont pas été les seuls concernés. Sur son compte X, TCL annonçait des arrêts temporairement non desservis en raison des manifestations, avec une reprise annoncée à 17 heures. Ces perturbations se sont ajoutées à une journée de grève touchant les bus et trolleybus du réseau.

Pour les supporters empruntant les navettes vers le stade, l’attente a également compliqué l’acheminement. Sur sa story Instagram, seriouscharly, créateur de contenu consacré à l’OL, montre une longue file de supporters et dénonce la situation "à à peine 1h du coup d’envoi".

D’autres publications sur X signalent des contrôles de titres de transport dans le secteur de Vaulx-en-Velin vers 17 heures, sans permettre d’établir leur incidence sur les délais.

Les difficultés ont même conduit Crystal Palace à alerter ses supporters présents à Lyon. "Attention, le réseau de tramway connaît d’importantes perturbations", a prévenu le club anglais sur X.

Certains spectateurs ont rejoint leur place manquant notamment l’ouverture du score de Corentin Tolisso, dès la huitième minute de jeu.

La billetterie retrouve un fonctionnement normal

La bonne nouvelle de la soirée est venue des entrées de l’enceinte. Le nouveau système de billetterie via l’application semble avoir retrouvé un fonctionnement normal. Une fois sur place, les 40 274 spectateurs présents ont pu accéder aux tribunes dans des conditions fluides.

Après les difficultés rencontrées lors de la réception de Rennes, cette amélioration devra se confirmer dimanche contre Nice, à 20h45. Une affluence plus importante devrait être attendue, tandis que les conditions de transport ne devraient pas poser autant de problèmes à l’approche de la rencontre.