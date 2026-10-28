Ligue des champions : l'OL Lyonnes reçoit l'Inter Milan avec une qualification directe en quarts de finale dans le viseur

L'OL Lyonnes veut poursuivre son parcours européen sans passer par les barrages. Ce mercredi 28 octobre, les Fenottes accueillent l'Inter Milan pour leur troisième rencontre de Ligue des champions.

Avec quatre points au compteur après deux journées, les Lyonnaises figurent dans un groupe d'équipes à la poursuite du FC Barcelone, seule formation à avoir remporté ses deux premières rencontres.

Le match nul concédé face à Chelsea lors de la précédente journée oblige désormais les joueuses de Jonatan Giraldez à maintenir le rythme, d'autant qu'un déplacement à Arsenal figure encore au calendrier.

L'objectif est clair : terminer parmi les quatre premières équipes pour accéder directement aux quarts de finale.

Un adversaire italien toujours invaincu

L'Inter Milan, également crédité de quatre points, représente un obstacle sérieux.

Vice-championnes d'Italie, les Intéristes n'ont encore jamais affronté l'OL Lyonnes en compétition officielle. Leur section féminine, créée en 2018, poursuit sa progression sur la scène européenne.

"C'est une équipe solide et toujours invaincue, qui encaisse peu de buts et concède peu d'occasions", prévient Jonatan Giraldez.

L'entraîneur lyonnais insiste notamment sur la nécessité de maîtriser les transitions et les ballons joués dans la profondeur.

"La Ligue des champions ne pardonne pas la moindre erreur", rappelle-t-il, conscient de l'importance de cette confrontation.

Au moins 7 000 spectateurs attendus

Cette rencontre intervient au cœur d'une semaine particulièrement chargée pour les Fenottes.

Après leur large victoire contre l'OM (5-0), elles devront également se déplacer à Montpellier samedi. Pour gérer cet enchaînement, Jonatan Giraldez devra composer sans Elma Nelhage ni Caroline Weir.

Pour ce rendez-vous européen, au moins 7 000 spectateurs sont attendus au Groupama Stadium. La rencontre OL Lyonnes - Inter Milan débutera ce mercredi à 21h et sera diffusée sur Disney+.