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OL-Angers : Lyon retrouve enfin la victoire grâce à Nuamah et Tolisso (2-0)

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OL-Angers : Lyon retrouve enfin la victoire grâce à Nuamah et Tolisso (2-0)
DR OL

L'Olympique Lyonnais a mis fin à sa série de deux défaites consécutives ce dimanche 1er novembre en s'imposant face à Angers (2-0) au Groupama Stadium. Un but d'Ernest Nuamah puis une tête de Corentin Tolisso ont permis aux hommes de Paulo Fonseca pour décrocher trois points précieux.

L'essentiel est assuré pour l'OL. Après ses défaites face à Hoffenheim en Ligue Europa (3-0) et au PSG en championnat (2-0), Lyon a retrouvé le chemin du succès ce dimanche après-midi.

Mais les supporters lyonnais ont dû se contenter du minimum face à une formation angevine qui aurait pu faire basculer la rencontre.

Alors que Paulo Fonseca fait l'objet de discussions concernant un possible départ au Sporting Portugal, le technicien avait choisi de titulariser Ernest Nuamah à la pointe de l'attaque, accompagné de Keito Nakamura et Julien Duranville.

Un penalty annulé, puis une grosse frayeur

L'OL pensait obtenir une première occasion idéale d'ouvrir le score à la 13e minute.

Après une percée de Zachary Athekame dans la surface, l'arbitre désignait le point de penalty. Mais après consultation de la VAR, il revenait sur sa décision.

Les Lyonnais ont ensuite frôlé la correctionnelle.

À la 34e minute, Prosper Peter éliminait la défense lyonnaise d'une roulette avant d'envoyer sa frappe sur le poteau de Dominik Greif.

Quatre minutes plus tard, Lyon trouvait enfin la faille.

Sur un centre d'Abner, Corentin Tolisso réalisait une superbe remise de la poitrine pour Ernest Nuamah. L'attaquant n'avait plus qu'à conclure pour ouvrir le score (1-0, 38e).

Anthony Lopes empêche longtemps l'OL de faire le break

En seconde période, les Lyonnais ont tenté de se mettre à l'abri, sans parvenir à creuser l'écart.

Julien Duranville passait notamment tout près du deuxième but à l'heure de jeu, mais sa tentative frôlait le cadre.

Dans les cages angevines, l'ancien Lyonnais Anthony Lopes multipliait les interventions pour maintenir son équipe dans la rencontre.

Mais en fin de match, Corentin Tolisso faisait enfin le break sur corner. Le capitaine plaçait une tête imparable (2-0, 86e) avant de se jeter dans les bras de Paulo Fonseca.

L'OL s'impose enfin et retrouve un peu de confiance avant une semaine chargée.

Les Lyonnais se déplaceront jeudi 5 novembre sur la pelouse de la Real Sociedad, en Ligue Europa, avant de retrouver le championnat dimanche prochain à Brest. Deux rendez-vous qui permettront de mesurer si ce court succès contre Angers marque le début d'un véritable redressement.

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3 commentaires
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DMPP le 01/11/2026 à 21:02

Bien joué Coco Tolisso,au propre comme au figuré,le rôle du capitaine dans toute sa splendeur......Hissez haut les couleurs de l'OLYMPIQUE LYONNAIS....

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Solidarité 69 le 01/11/2026 à 20:32

Encore très laborieux.

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Jjt le 01/11/2026 à 09:52

Monsieur MBAPPE en France quand on vous fait une remarque ça vous fait rire et je ne vous ai jamais vue vous excusez vos paroles sur Mao vous a fait réagir très vite voyez la chance que nous avons de vivre en France et tous ceux qui cassent tout ne le feraient la bas car les sanctions seraient très sérieuses

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