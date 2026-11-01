L'essentiel est assuré pour l'OL. Après ses défaites face à Hoffenheim en Ligue Europa (3-0) et au PSG en championnat (2-0), Lyon a retrouvé le chemin du succès ce dimanche après-midi.

Mais les supporters lyonnais ont dû se contenter du minimum face à une formation angevine qui aurait pu faire basculer la rencontre.

Alors que Paulo Fonseca fait l'objet de discussions concernant un possible départ au Sporting Portugal, le technicien avait choisi de titulariser Ernest Nuamah à la pointe de l'attaque, accompagné de Keito Nakamura et Julien Duranville.

Un penalty annulé, puis une grosse frayeur

L'OL pensait obtenir une première occasion idéale d'ouvrir le score à la 13e minute.

Après une percée de Zachary Athekame dans la surface, l'arbitre désignait le point de penalty. Mais après consultation de la VAR, il revenait sur sa décision.

Les Lyonnais ont ensuite frôlé la correctionnelle.

À la 34e minute, Prosper Peter éliminait la défense lyonnaise d'une roulette avant d'envoyer sa frappe sur le poteau de Dominik Greif.

Quatre minutes plus tard, Lyon trouvait enfin la faille.

Sur un centre d'Abner, Corentin Tolisso réalisait une superbe remise de la poitrine pour Ernest Nuamah. L'attaquant n'avait plus qu'à conclure pour ouvrir le score (1-0, 38e).

Anthony Lopes empêche longtemps l'OL de faire le break

En seconde période, les Lyonnais ont tenté de se mettre à l'abri, sans parvenir à creuser l'écart.

Julien Duranville passait notamment tout près du deuxième but à l'heure de jeu, mais sa tentative frôlait le cadre.

Dans les cages angevines, l'ancien Lyonnais Anthony Lopes multipliait les interventions pour maintenir son équipe dans la rencontre.

Mais en fin de match, Corentin Tolisso faisait enfin le break sur corner. Le capitaine plaçait une tête imparable (2-0, 86e) avant de se jeter dans les bras de Paulo Fonseca.

L'IMAGE FORTE CORENTIN TOLISSO - PAULO FONSECA 🦁 Le capitaine de l'@OL va célébrer son but directement avec son coach en guise de soutien après les rumeurs de départ qui entourent le technicien portugais ! L'émotion dans les yeux de Fonseca 🥺 #OLSCO https://t.co/bh3vYoVPhE — L1+ (@ligue1plus) November 1, 2026

L'OL s'impose enfin et retrouve un peu de confiance avant une semaine chargée.

Les Lyonnais se déplaceront jeudi 5 novembre sur la pelouse de la Real Sociedad, en Ligue Europa, avant de retrouver le championnat dimanche prochain à Brest. Deux rendez-vous qui permettront de mesurer si ce court succès contre Angers marque le début d'un véritable redressement.