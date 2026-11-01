Le départ de Paulo Fonseca se précise, Thiago Motta pour reprendre le banc de l'OL ?

La rumeur venue du Portugal se transforme en information. L'Equipe a confirmé que Paulo Fonseca pourrait bien prendre la route vers Lisbonne dès la prochaine trêve internationale et rejoindre le Sporting Portugal, son club de coeur.

Alors que les Gones reçoivent Angers ce dimanche 1er novembre à 17h15, l'avenir de leur entraîneur suscite de nouvelles interrogations.

Des négociations ont débuté il y a une semaine entre le Sporting Portugal, l'agent de Paulo Fonseca et les dirigeants lyonnais. Le président du club lisboète, Frederico Varandas, aurait fait de l'actuel entraîneur de l'OL sa priorité pour remplacer Rui Borges, fragilisé par des résultats irréguliers.

Un retour au Portugal qui séduit Paulo Fonseca

À 53 ans, Paulo Fonseca ne serait pas insensible à l'intérêt du Sporting. La formation portugaise serait prête à lui proposer des conditions salariales comparables à celles dont il bénéficie actuellement à Lyon.

Un argument important alors que les discussions concernant sa prolongation de contrat à l'OL, où il est engagé jusqu'en juin 2027, sont au point mort.

Le club rhodanien souhaiterait conserver son entraîneur, mais sa situation financière ne lui permettrait pas de maintenir sa rémunération actuelle, estimée entre 350 000 et 400 000 euros mensuels.

Un éventuel départ permettrait donc à l'OL de réduire considérablement sa masse salariale, même si trouver un remplaçant en cours de saison représenterait un défi.

Thiago Motta déjà intéressé par le poste ?

Si rien n'est encore signé, la possibilité d'un changement d'entraîneur commence déjà à susciter des intérêts.

Toujours selon L'Équipe, l'entourage de Thiago Motta se serait renseigné sur une éventuelle opportunité à Lyon. Après son passage raté à la Juventus, l'Italo-Brésilien connaît bien la France pour avoir évolué six ans au PSG puis entraîné les U19 du club de la capitale en 2018.

Une partie des supporters espérerait également retrouver Pierre Sage, actuellement en grande difficulté à Crystal Palace.

Mais pour l'heure, Paulo Fonseca reste bien l'entraîneur de l'OL. Il dirigera son équipe ce dimanche contre Angers et devrait également être présent jeudi prochain sur le banc lyonnais face à la Real Sociedad, en Ligue Europa, puis lors du déplacement à Brest.

La prochaine trêve internationale pourrait en revanche constituer un tournant dans son avenir.

Arrivé à Lyon en janvier 2025, le technicien portugais doit désormais choisir entre poursuivre son aventure rhodanienne et saisir l'occasion de retrouver son pays natal, dix ans après son passage sur le banc de Braga.