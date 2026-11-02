OL : Carlos Vicens, ancien adjoint de Pep Guardiola, favori pour remplacer Paulo Fonseca

Le changement d'entraîneur se prépare à l'OL. Malgré la victoire contre Angers (1-0) dimanche et les déclarations prudentes de Paulo Fonseca concernant son avenir, un départ du Portugais vers le Sporting Portugal pourrait intervenir rapidement.

Les dirigeants lyonnais auraient déjà commencé à travailler sur sa succession.

Selon le quotidien portugais A Bola, Carlos Vicens figure désormais en tête des pistes étudiées par l'OL.

Thiago Motta trop gourmand financièrement ?

Avant de se tourner vers l'entraîneur espagnol, les responsables lyonnais auraient engagé des discussions avec Thiago Motta.

Mais les exigences financières de l'ancien entraîneur de la Juventus auraient constitué un obstacle à son recrutement. L'idée étant clairement de retrouver une masse salariale prudente pour le staff, alors que Paulo Fonseca touchait 400 000 euros mensuels.

La piste menant à Carlos Vicens serait désormais privilégiée, même si aucun accord n'est annoncé à ce stade.

Un profil qui présente notamment l'avantage d'être immédiatement disponible.

Quatre années aux côtés de Pep Guardiola

Âgé de 43 ans, Carlos Vicens s'est notamment construit une réputation à Manchester City.

Après avoir travaillé auprès des équipes de jeunes du club anglais, il avait intégré le staff de Pep Guardiola, dont il a été l'adjoint pendant quatre ans.

Il a ensuite pris les commandes du Sporting Braga, au Portugal, où il a notamment conduit son équipe jusqu'en demi-finale de Ligue Europa et en finale de Coupe de la Ligue, tout en obtenant une quatrième place en championnat.

Malgré ces résultats, Carlos Vicens a été démis de ses fonctions le 20 octobre dernier, après un début de saison jugé décevant.

Son éventuelle arrivée à Lyon lui offrirait donc l'occasion de retrouver rapidement un banc.

Reste toutefois une condition majeure : le départ de Paulo Fonseca, toujours officiellement entraîneur de l'OL. Si son arrivée au Sporting Portugal est annoncée comme imminente, aucune confirmation définitive n'a encore été apportée dans les éléments disponibles.