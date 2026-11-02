Paulo Fonseca a annoncé son départ aux joueurs de l’OL

Cette fois, le groupe lyonnais est fixé. Selon RMC Sport, Paulo Fonseca a annoncé ce lundi matin à ses joueurs qu’il quittait l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Sporting Portugal.
Après plusieurs jours de discussions autour de son avenir, le technicien portugais a donc confirmé sa décision au vestiaire. Dimanche soir, après la victoire contre Angers (2-0), il avait encore entretenu le doute publiquement, tout en assurant qu’il serait présent avec le groupe lundi matin.
Angers, une dernière victoire chargée d’émotion
Le succès contre le SCO restera ainsi sa dernière rencontre à la tête de l’OL. Une soirée marquée par la célébration de Corentin Tolisso, venu se jeter dans les bras de son entraîneur après le deuxième but, puis par les larmes du Portugais.
Arrivé le 31 janvier 2025 pour succéder à Pierre Sage, Paulo Fonseca s’apprête à retrouver son pays et son club d’enfance. Il laisse derrière lui une équipe troisième de Ligue 1, avec 17 points après neuf journées.
Jorge Maciel prend provisoirement le relais
Dans l’attente d’un nouvel entraîneur, Jorge Maciel assure l’intérim et dirige l’entraînement ce lundi. Présent dans le staff depuis l’été 2024, le Portugais avait déjà accompagné la transition après le départ de Pierre Sage, puis remplacé Paulo Fonseca sur le banc durant sa suspension.
Pour reprendre durablement les commandes, Carlos Vicens, ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City et récemment passé par Braga, apparaît comme le favori évoqué.
Le calendrier laisse peu de temps à la direction. L’OL se déplace jeudi à la Real Sociedad en Ligue Europa, avant de retrouver le championnat dimanche à Brest. Deux rendez-vous à préparer au moment où une nouvelle transition s’engage.
Moi j'espère que le nouvel entraîneur jouera plus l'attaque, car avec Foncesca le spectacle de passes latérales ou vers l'arrière avec un Niakate qui relance en marchant : raz le bol!Signaler Répondre
A la sorbonne,pour la sortir bonne....Signaler Répondre
Yes !!! Enfin !!!Signaler Répondre
Bon vent !
Faut absolument me donner l'adresse de ton deal*r, ça à l'air carrément fort ce que tu prends !!!!Signaler Répondre
Tout entendement est dépassé sur la sincérité,même des larmes de crocodile n'y pourront rien changer,maintenant se sont les larmes de Coco.....Signaler Répondre
Ne plus croire à tout ce baratin,faire comme st thomas,et surtout pas comme st gob qui fait gober,même lustucru est d'actu,lustucru qu'il allait rester,jusqu'à dire je serais là lundi,et mardi?,mercredi?jeudi?,vendredi?,samedi?,dimanche?,vous serez là Mr Fonseca,nous sommes las nous,d'être les dindons de la farce,car ce farcir ce blablabla,c'est décourageant.....Honteuse attitude que de faire croire l'incroyable.Partir de cette façon,lacher le navire en pleine mer,oh que Florence Arthaud est grande,géante,sa parole était d'or,celle de Mr Fonseca?,d'argent.