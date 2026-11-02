Paulo Fonseca a annoncé son départ aux joueurs de l’OL

Cette fois, le groupe lyonnais est fixé. Selon RMC Sport, Paulo Fonseca a annoncé ce lundi matin à ses joueurs qu’il quittait l’Olympique Lyonnais pour rejoindre le Sporting Portugal.

Après plusieurs jours de discussions autour de son avenir, le technicien portugais a donc confirmé sa décision au vestiaire. Dimanche soir, après la victoire contre Angers (2-0), il avait encore entretenu le doute publiquement, tout en assurant qu’il serait présent avec le groupe lundi matin.

Angers, une dernière victoire chargée d’émotion

Le succès contre le SCO restera ainsi sa dernière rencontre à la tête de l’OL. Une soirée marquée par la célébration de Corentin Tolisso, venu se jeter dans les bras de son entraîneur après le deuxième but, puis par les larmes du Portugais.

Arrivé le 31 janvier 2025 pour succéder à Pierre Sage, Paulo Fonseca s’apprête à retrouver son pays et son club d’enfance. Il laisse derrière lui une équipe troisième de Ligue 1, avec 17 points après neuf journées.

Jorge Maciel prend provisoirement le relais

Dans l’attente d’un nouvel entraîneur, Jorge Maciel assure l’intérim et dirige l’entraînement ce lundi. Présent dans le staff depuis l’été 2024, le Portugais avait déjà accompagné la transition après le départ de Pierre Sage, puis remplacé Paulo Fonseca sur le banc durant sa suspension.

Pour reprendre durablement les commandes, Carlos Vicens, ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City et récemment passé par Braga, apparaît comme le favori évoqué.

Le calendrier laisse peu de temps à la direction. L’OL se déplace jeudi à la Real Sociedad en Ligue Europa, avant de retrouver le championnat dimanche à Brest. Deux rendez-vous à préparer au moment où une nouvelle transition s’engage.