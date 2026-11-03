Les entraîneurs se bousculent pour succéder à Paulo Fonseca à l’OL

Le poste suscite visiblement des convoitises. Alors que l’OL cherche un entraîneur pour prendre la suite de Paulo Fonseca, parti vers le Sporting Portugal, de nombreux techniciens se manifesteraient auprès du club lyonnais.

Sur X, Romain Molina a souligné l’ampleur de cet intérêt. "Le nombre d’entraîneurs faisant acte de candidature à l’OL est ahurissant", a écrit le journaliste.

Une publication à laquelle Hugo Guillemet a répondu sur le ton de l’humour. "Oui ils vont devoir embaucher du personnel pour trier les CV", a commenté le journaliste de L’Équipe. Aucun des deux ne précise toutefois le nombre de candidatures ni l’identité des entraîneurs concernés.

@Romain_Molina oui ils vont devoir embaucher du personnel pour trier les CV — hugo (@hugoguillemet) November 2, 2026

Carlos Vicens conserve une longueur d’avance

L’afflux de propositions ne signifie pas que toutes les candidatures seront étudiées. La direction lyonnaise travaille sur ses propres pistes, avec un favori qui se dégage.

Carlos Vicens, récemment licencié de Braga, tient toujours la corde. L’Espagnol, ancien adjoint de Pep Guardiola à Manchester City, correspond au souhait des dirigeants de prolonger le travail engagé tout en apportant de nouvelles idées.

Jorge Maciel aux commandes pour deux matchs

En attendant de désigner son prochain entraîneur, l’OL s’appuie sur Jorge Maciel. L’adjoint n’a pas suivi Paulo Fonseca au Portugal et assurera l’intérim cette semaine.

Il dirigera les Lyonnais jeudi sur la pelouse de la Real Sociedad en Ligue Europa, puis dimanche à Brest en championnat. La prochaine trêve internationale offrirait ensuite au successeur de Paulo Fonseca une période pour prendre ses fonctions.