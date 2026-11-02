OL-Angers : les Atypik dénoncent leur évacuation du Groupama Stadium

Les Atypik Lyonnais expriment leur colère. Dans un message publié sur X, le groupe de supporters affirme avoir été sorti du Groupama Stadium sous escorte de policiers et de stadiers.
"L’OL ne veut décidément pas d’un groupe antiraciste au Groupama", écrivent les Atypik, qui interprètent cette intervention comme une nouvelle marque de rejet à leur égard.
L’OL ne veux décidément pas d’un groupe anti raciste au Groupama , Sortit et escorté du stade par 1312 et Stadier. Allez l’OL https://t.co/9YNDASlaXu— Atypik Lyonnais (@AtypikLyonnais) November 1, 2026
Des circonstances encore à préciser
Le message ne détaille ni les raisons avancées pour cette évacuation, ni son déroulement. Il ne précise pas davantage combien de supporters ont été concernés ou à quel moment ils ont dû quitter l’enceinte.
Les Atypik mettent en cause l’attitude du club, sans que les éléments communiqués permettent d’établir le motif de l’intervention ou l’identité de son décisionnaire.
Le groupe conclut néanmoins sa publication par un encouragement à l’équipe : "Allez l’OL".
Pas trop dur de vivre dans ton monde parallèle ou tout ce qui te convient pas est qualifié de fasciste et de raciste ?Signaler Répondre
Parce que ils sont pas si atypique tes chouchous. Un de leurs membres est en taule pour avoir participé a l'assassinat de Quentin. Ce sont essentiellement des faux nez de La Farce Infâme, qui ne viennent au stade que pour rechercher la confrontation et semer la haine et le chaos. Et ils n'ont de cesse de chercher la confrontation.
Quoi on découvre que ceux qui se font passer pour des antifa ou des antiracistes sont en réalité les pires fascistes qui existent?Signaler Répondre
Pourquoi les médias lyonnais ne montrent pas les saluts nazis des Atypik très visibles et très clairs sur les réseaux ?Signaler Répondre
Tu préfères les violents racistes, xénophobes,... Les haineux du virage sud et les bad gones.Signaler Répondre
Moi , je faixs pas la différence, un supporter est un idiot non sportif qui ne sait que gueuler, sans raisonSignaler Répondre
Si pas d'arbitre et pas d'équipe adverse = pas de match, c'est ça le jeu, et le moins mauvais gagne des fois
Très bien que ce groupe de voyous soit interdit a vie du GS merci aux forces de l'ordreSignaler Répondre
On s 'en tamponne Léonard !Signaler Répondre