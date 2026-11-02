OL-Angers : les Atypik dénoncent leur évacuation du Groupama Stadium

Les Atypik Lyonnais expriment leur colère. Dans un message publié sur X, le groupe de supporters affirme avoir été sorti du Groupama Stadium sous escorte de policiers et de stadiers.

"L’OL ne veut décidément pas d’un groupe antiraciste au Groupama", écrivent les Atypik, qui interprètent cette intervention comme une nouvelle marque de rejet à leur égard.

L’OL ne veux décidément pas d’un groupe anti raciste au Groupama , Sortit et escorté du stade par 1312 et Stadier. Allez l’OL https://t.co/9YNDASlaXu — Atypik Lyonnais (@AtypikLyonnais) November 1, 2026

Des circonstances encore à préciser

Le message ne détaille ni les raisons avancées pour cette évacuation, ni son déroulement. Il ne précise pas davantage combien de supporters ont été concernés ou à quel moment ils ont dû quitter l’enceinte.

Les Atypik mettent en cause l’attitude du club, sans que les éléments communiqués permettent d’établir le motif de l’intervention ou l’identité de son décisionnaire.

Le groupe conclut néanmoins sa publication par un encouragement à l’équipe : "Allez l’OL".