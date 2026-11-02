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OL-Angers : les Atypik dénoncent leur évacuation du Groupama Stadium

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OL-Angers : les Atypik dénoncent leur évacuation du Groupama Stadium
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Les Atypik Lyonnais affirment avoir été escortés hors du Groupama Stadium par des policiers et des stadiers. Le groupe dénonce cette intervention sur les réseaux sociaux.

Les Atypik Lyonnais expriment leur colère. Dans un message publié sur X, le groupe de supporters affirme avoir été sorti du Groupama Stadium sous escorte de policiers et de stadiers.

"L’OL ne veut décidément pas d’un groupe antiraciste au Groupama", écrivent les Atypik, qui interprètent cette intervention comme une nouvelle marque de rejet à leur égard.

Des circonstances encore à préciser

Le message ne détaille ni les raisons avancées pour cette évacuation, ni son déroulement. Il ne précise pas davantage combien de supporters ont été concernés ou à quel moment ils ont dû quitter l’enceinte.

Les Atypik mettent en cause l’attitude du club, sans que les éléments communiqués permettent d’établir le motif de l’intervention ou l’identité de son décisionnaire.

Le groupe conclut néanmoins sa publication par un encouragement à l’équipe : "Allez l’OL".

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7 commentaires
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Moliere en est mort le 03/11/2026 à 07:47
Ben voyons a écrit le 02/11/2026 à 19h28

Tu préfères les violents racistes, xénophobes,... Les haineux du virage sud et les bad gones.

Pas trop dur de vivre dans ton monde parallèle ou tout ce qui te convient pas est qualifié de fasciste et de raciste ?

Parce que ils sont pas si atypique tes chouchous. Un de leurs membres est en taule pour avoir participé a l'assassinat de Quentin. Ce sont essentiellement des faux nez de La Farce Infâme, qui ne viennent au stade que pour rechercher la confrontation et semer la haine et le chaos. Et ils n'ont de cesse de chercher la confrontation.

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Match le 03/11/2026 à 06:01

Quoi on découvre que ceux qui se font passer pour des antifa ou des antiracistes sont en réalité les pires fascistes qui existent?

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Solidarité 69 le 02/11/2026 à 21:25

Pourquoi les médias lyonnais ne montrent pas les saluts nazis des Atypik très visibles et très clairs sur les réseaux ?

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Ben voyons le 02/11/2026 à 19:28
Free Lyon a écrit le 02/11/2026 à 17h33

Très bien que ce groupe de voyous soit interdit a vie du GS merci aux forces de l'ordre

Tu préfères les violents racistes, xénophobes,... Les haineux du virage sud et les bad gones.

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On ramasse bien les poubelles le 02/11/2026 à 17:43

Moi , je faixs pas la différence, un supporter est un idiot non sportif qui ne sait que gueuler, sans raison
Si pas d'arbitre et pas d'équipe adverse = pas de match, c'est ça le jeu, et le moins mauvais gagne des fois

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Free Lyon le 02/11/2026 à 17:33

Très bien que ce groupe de voyous soit interdit a vie du GS merci aux forces de l'ordre

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En vrai le 02/11/2026 à 17:13

On s 'en tamponne Léonard !

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