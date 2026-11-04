Le calendrier exigeant qui attend le futur entraîneur de l'OL

3 matchs en 9 jours attendent les Lyonnais après la prochaine coupure internationale. Le déplacement à Lille, samedi 21 novembre à 20h45, ouvrira cette séquence, avant les réceptions de Lillestrøm, jeudi 26 novembre à 21h, puis de Monaco, dimanche 29 novembre à 20h45.

Ce programme pourrait constituer les premiers rendez-vous du successeur de Paulo Fonseca. Carlos Vicens figure actuellement parmi les favoris, mais aucune arrivée n’est officialisée à ce stade.

Deux compétitions à gérer immédiatement

Le déplacement dans le Nord offrira un premier test en championnat. Cinq jours plus tard, l’OL retrouvera la Ligue Europa devant son public pour la cinquième journée de la phase de ligue. La réception de Monaco suivra dès le dimanche soir, avec moins de trois jours entre les deux coups d’envoi.

Pour le futur entraîneur, l’enjeu sera donc double dès la reprise, installer ses premiers principes tout en gérant la récupération et la répartition du temps de jeu.

En attendant, Jorge Maciel doit conduire l’équipe contre la Real Sociedad jeudi, puis à Brest dimanche. Deux déplacements dont les résultats détermineront aussi la situation sportive transmise au prochain technicien.