OL : près de 9 000 spectateurs de moins par match au Groupama Stadium

Le retour sur le podium n’efface pas les sièges vides. Depuis le début de saison, aucune des cinq rencontres de championnat disputées à Décines n’a attiré 45 000 personnes.
La meilleure affluence reste celle enregistrée contre Nice, avec 43 633 spectateurs. Ils étaient 42 919 face à Rennes, 39 841 contre Le Havre et seulement 36 278 pour la réception d’Auxerre.
Près de 8 700 spectateurs de moins par rencontre
Après Angers, la moyenne lyonnaise s’établit à 40 650 spectateurs en Ligue 1. Sur les cinq premières réceptions de l’exercice précédent, elle atteignait 49 371 personnes. Le recul représente donc environ 8 721 spectateurs par match, soit 17,7 %.
Les affiches diffèrent toutefois, puisque Marseille figurait notamment au programme du début de saison 2025-2026. Mais la comparaison avec le même adversaire confirme aussi la baisse. Le précédent OL-Angers avait réuni 44 437 personnes, soit 3 858 de plus que dimanche.
Un déplacement plus coûteux pour certains supporters
Cette tendance intervient alors que les parkings relais de Meyzieu-les-Panettes et d’Eurexpo, auparavant gratuits, sont désormais facturés 12,50 euros par véhicule, navettes comprises. Le stationnement directement au stade coûte 20 euros.
Ces frais alourdissent le budget des supporters concernés, sans que leur effet précis sur la fréquentation puisse être mesuré. Les adversaires, les horaires et les changements de programmation doivent également être pris en compte.
Pour Angers, Eurexpo était fermé et la rencontre avait été décalée du samedi au dimanche. Les grandes affiches européennes ont néanmoins davantage mobilisé cet été, avec 51 494 spectateurs contre le Sparta Prague et 55 443 face à Fenerbahçe.
Une série de bons résultats,une offre promo en pack,et retour à la normale,presque plein le stade....à souhaiter.Signaler Répondre
Attend, l'année dernière, sur les 5 premiers matchs à domicile :Signaler Répondre
3ème journée Dimanche 31 Août 2025 20:45 Olympique de Marseille 52 095
7ème journée Dimanche 5 Octobre 2025 15:00 Toulouse FC 51 414
2ème journée Samedi 23 Août 2025 21:10 FC Metz 49 853
9ème journée Dimanche 26 Octobre 2025 20:45 RC Strasbourg Alsace 49 058
5ème journée Vendredi 19 Septembre 2025 20:45 Angers SCO 44 437
Cette année :
7ème journée Dimanche 18 Octobre 2026 20:45 OGC Nice 43 633
5ème journée Samedi 19 Septembre 2026 20:45 Stade Rennais FC 42 919
9ème journée Dimanche 1 Novembre 2026 17:15 Angers SCO 40 579
2ème journée Samedi 29 Août 2026 20:45 Havre AC 39 841
3ème journée Vendredi 4 Septembre 2026 19:00 AJ Auxerre 36 278
Faut comparer le comparable. L'année dernière, y'a déjà Marseille qui fait toujours un carton.
Pire, la plus mauvaise audience des 5 premiers matchs l'année dernière est au dessus de tous les matchs cette saison......
Mais ça n'empeche que le parking et les augmentations de prix des places, avec la conjoncture économique, font que baahhh, y'a moins de monde...
Le club s'affaiblit en qualité de résultats et de spectacle . les meilleurs joueurs sont vendus . C'est le triste bilan de ces dernières saisons . Plu dure sera la chuteSignaler Répondre
Taxer,taxer et encore taxerSignaler Répondre
Les supporters, normal c'est des beaufs
Les joueurs, normal, ils gagnent beaucoup trop, en plus pas tous français, on taxe pas la couleur, on a pas le droit (humour, désolé)
La présidente , normal, pas française
L'avantage avec les taxes on sera plus vite en L2, ou moins
Superbe stratégie la Keng !! Continuer comme celaSignaler Répondre