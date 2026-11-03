OL : près de 9 000 spectateurs de moins par match au Groupama Stadium

Le retour sur le podium n’efface pas les sièges vides. Depuis le début de saison, aucune des cinq rencontres de championnat disputées à Décines n’a attiré 45 000 personnes.

La meilleure affluence reste celle enregistrée contre Nice, avec 43 633 spectateurs. Ils étaient 42 919 face à Rennes, 39 841 contre Le Havre et seulement 36 278 pour la réception d’Auxerre.

Près de 8 700 spectateurs de moins par rencontre

Après Angers, la moyenne lyonnaise s’établit à 40 650 spectateurs en Ligue 1. Sur les cinq premières réceptions de l’exercice précédent, elle atteignait 49 371 personnes. Le recul représente donc environ 8 721 spectateurs par match, soit 17,7 %.

Les affiches diffèrent toutefois, puisque Marseille figurait notamment au programme du début de saison 2025-2026. Mais la comparaison avec le même adversaire confirme aussi la baisse. Le précédent OL-Angers avait réuni 44 437 personnes, soit 3 858 de plus que dimanche.

Un déplacement plus coûteux pour certains supporters

Cette tendance intervient alors que les parkings relais de Meyzieu-les-Panettes et d’Eurexpo, auparavant gratuits, sont désormais facturés 12,50 euros par véhicule, navettes comprises. Le stationnement directement au stade coûte 20 euros.

Ces frais alourdissent le budget des supporters concernés, sans que leur effet précis sur la fréquentation puisse être mesuré. Les adversaires, les horaires et les changements de programmation doivent également être pris en compte.

Pour Angers, Eurexpo était fermé et la rencontre avait été décalée du samedi au dimanche. Les grandes affiches européennes ont néanmoins davantage mobilisé cet été, avec 51 494 spectateurs contre le Sparta Prague et 55 443 face à Fenerbahçe.