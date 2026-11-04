Ernest Nuamah marche sur l'eau depuis le début de saison avec l'OL

Il ne se contente pas uniquement de finir les actions. Avec 20 tirs, dont 9 cadrés, Ernest Nuamah est le Gone qui tente le plus sa chance en championnat, d’après les statistiques publiées le 2 novembre par Data OL sur X. Une activité récompensée par 4 buts, auxquels s’ajoute une passe décisive.

Le Ghanéen occupe ainsi la première place de l’effectif dans ces trois catégories, mais aussi pour son nombre de dribbles réussis. Il en totalise 13, soit 2,2 par période de 90 minutes. Son apport se retrouve également dans la création, avec 8 passes clés soit le troisième total lyonnais.

Une efficacité trop souvent au Groupama Stadium

Ces chiffres illustrent un début de saison convaincant, prolongé dimanche par l’ouverture du score contre Angers (2-0). Aligné en pointe, l’attaquant Ghanéen a contribué au retour à la victoire des Lyonnais.

Il lui reste désormais un cap à franchir. Ses 6 buts toutes compétitions confondues cette saison ont été inscrits au Groupama Stadium. Sa réussite accompagne donc surtout les réceptions lyonnaises.

Les deux déplacements à venir offrent l’occasion de corriger ce déséquilibre. L’OL affrontera la Real Sociedad jeudi en Ligue Europa, avant de se rendre à Brest dimanche en championnat. Avec les absences de Loïs Openda et de Pavel Šulc, le rendement offensif d’Ernest Nuamah reste particulièrement précieux et pourrait bien continuer à nous donner des étoiles dans les yeux.