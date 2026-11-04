Officiel : Paulo Fonseca quitte un OL sous le choc

La séparation est désormais actée. Dans un communiqué, l’OL confirme que Paulo Fonseca a demandé à quitter ses fonctions pour rejoindre le Sporting Portugal, un club auquel le technicien est particulièrement attaché.

La direction lyonnaise ne masque pas sa déception. Elle évoque une décision ‘inattendue’, qu’elle ‘regrette profondément, d’autant plus par son timing en pleine saison’.

L’OL questionne l’engagement de Paulo Fonseca

Face à la volonté exprimée par l’entraîneur, le club a estimé qu’une poursuite de leur collaboration ne pouvait plus garantir ‘le niveau d’engagement total indispensable à la réussite du projet’.

Le Sporting Portugal versera une indemnité de 5 millions d’euros à l’OL pour la rupture anticipée du contrat. Le club lyonnais remercie néanmoins Paulo Fonseca pour son investissement, son exigence et le travail accompli depuis son arrivée.

Jorge Maciel dirigera les deux prochains matchs

Dans l’attente d’un successeur, Jorge Maciel prend la responsabilité de l’équipe professionnelle jusqu’à la prochaine trêve internationale. Il dirigera les Lyonnais contre la Real Sociedad jeudi en Ligue Europa, puis à Brest dimanche en championnat.

La recherche du prochain entraîneur est engagée. L’OL annonce privilégier un profil capable de poursuivre le projet sportif, avec des principes et une exigence correspondant au travail développé ces derniers mois.