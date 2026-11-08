Brest-OL : un dernier souffle avant la trêve

Il reste un dernier effort à fournir avant de souffler. Entre le départ de Paulo Fonseca au Sporting Portugal, l’intérim confié à Jorge Maciel et le déplacement européen à Saint-Sébastien, les Lyonnais traversent une semaine particulièrement mouvementée. À Brest, ils devront encore trouver les ressources pour la terminer sur une victoire.

Ce rendez-vous devrait marquer la fin de la mission de l’entraîneur intérimaire. Son successeur est attendu pendant la trêve internationale, avec la volonté affichée par le club de poursuivre le projet sportif engagé. Avant cette nouvelle étape, les Gones ont des points à prendre pour défendre leur place dans le haut du classement.

Un dernier souffle avant la trêve

Le nul obtenu jeudi contre la Real Sociedad (1-1) a apporté une première réponse sur l’état d’esprit du groupe. Mené, Lyon a réagi grâce à Corentin Tolisso, sans laisser le contexte lui servir d’excuse.

Mais les Rhodaniens doivent désormais enchaîner un 2e déplacement en moins de 72 heures. Après les efforts européens, la capacité à remettre de l’intensité sera déterminante. Brest réclamera une nouvelle mobilisation avant que les internationaux ne rejoignent leurs sélections.

Gagner aussi loin du Groupama Stadium

Le rendement à l’extérieur reste un chantier. Après 9 journées, l’OL a récolté 13 points sur 15 à domicile, contre seulement 4 sur 12 en déplacement. Une différence qui limite ses ambitions malgré sa solidité devant son public.

Francis-Le Blé représente un bon test. Les Lyonnais n’ont remporté aucun de leurs 3 derniers déplacements à Brest, face à un adversaire qui a marqué dans 8 de ses 9 premières rencontres de championnat.

Une victoire permettrait d’aborder la transition sur le banc avec davantage de sérénité. Le coup d’envoi sera donné cet après-midi à 17h15, avec une diffusion sur Ligue 1+. Après la trêve, les Gones se déplaceront dans le Nord pour affronter Lille le 21 novembre.