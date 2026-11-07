Lens-OL Lyonnes : garder le Nord et prolonger la série

Un huitième succès pour continuer sur leur lancée. Les Lyonnaises se rendent au stade François-Blin, à Avion, avec sept victoires en autant de journées et seulement cinq buts encaissés. Elles ont abordé cette 8e journée avec 21 points, soit cinq longueurs d’avance sur le PSG.

Quatre déplacements, quatre victoires

Loin de leurs bases, les championnes de France sont tout aussi efficaces. Elles ont remporté leurs quatre déplacements en championnat, à Fleury (7-1), au Havre (8-1), à Paris (4-0) et à Montpellier (5-2). Soit 24 buts inscrits pour quatre encaissés, avec une moyenne de six réalisations par rencontre.

La dernière sortie héraultaise a toutefois rappelé l’importance de bien démarrer. Menées à la pause, les Rhodaniennes ont dû inscrire cinq buts en seconde période pour renverser Montpellier, avec notamment un doublé de Marie-Antoinette Katoto.

Lens cherche encore sa première victoire

Le contraste est net avec le Racing. Avant cette journée, les Nordistes occupaient la 11e place avec trois points, obtenus grâce à trois matchs nuls. Battues à quatre reprises, elles ont marqué six buts et en ont concédé quatorze.

Les Lyonnes tenteront donc de prolonger leur série avant leur déplacement chez la Juventus mercredi en Ligue des champions. Melchie Dumornay, buteuse lors de ses neuf dernières apparitions en championnat, peut également enchaîner une dixième rencontre avec un but.

Lens-OL Lyonnes sera diffusé ce soir à 18h sur la chaîne YouTube de l’Arkema Première Ligue.