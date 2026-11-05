Paulo Fonseca sort les violons pour ses adieux à l'OL : "Merci, Lyon. Pour tout"

Après l’officialisation de son départ au Sporting Portugal, Paulo Fonseca a choisi de jouer son Calimero en s’adressant directement aux Lyonnais. Dans son message, le technicien fanatique du Sporting décrit une décision partagée entre la joie du nouveau défi et la peine de quitter le Rhône.
"Aujourd’hui, je fais mes adieux à l’Olympique Lyonnais, et c’est bien plus difficile que je ne l’aurais jamais imaginé."
Lyon devenu un foyer
L’amoureux du Sporting Portugal insiste sur le soutien reçu pendant son passage au club, y compris dans les périodes délicates, dont celles de son auto-sabotage.
"Au fil du temps, Lyon est devenu bien plus qu’un lieu où je travaillais : c’est devenu un foyer. Un endroit où je me suis senti en confiance, soutenu et respecté, même dans les moments les plus difficiles."
Paulo Fonseca remercie la présidente, les salariés, son staff et ses joueurs pour leur confiance et leur engagement. Il réserve également un passage aux supporters, dont il salue la passion et les émotions partagées. "Merci de m’avoir fait sentir chez moi."
Un rêve d’enfance pour expliquer son choix
Pour justifier son départ, le Portugais évoque une occasion particulière dans sa carrière.
"Parfois, il vous offre la chance de réaliser un rêve que vous portiez depuis l’enfance. Ce moment est arrivé pour moi."
Heureux de ce qui l’attend, Paulo Fonseca assure conserver un lien affectif avec Lyon. Sa lettre se termine par des remerciements et un dernier "Allez l’OL". Un dernier mélodrame que les Gones devront vite oublier pour passer très vite à autre chose. Peut-être que sans Fonseca, l'OL réussira à se battre pour atteindre une place en Ligue des champions par le championnat et ne pas faire caca culotte pendant les phases éliminatoires de la Ligue Europa.
Chers Lyonnais, Certaines décisions dans la vie sont à la fois sources de bonheur et de tristesse. Celle-ci en fait partie. Aujourd'hui, je fais mes adieux à l'Olympique Lyonnais, et c'est bien plus difficile que je ne l'aurais jamais imaginé. Au fil du temps, Lyon est devenu bien plus qu'un lieu où je travaillais : c'est devenu un foyer. Un endroit où je me suis senti en confiance, soutenu et respecté, même dans les moments les plus difficiles. Je n'oublierai jamais cela. À Madame la Présidente, à toutes celles et ceux qui font partie du club, à mon staff et surtout à mes joueurs : merci. Merci pour votre confiance, votre engagement, les moments partagés et tout ce que nous avons traversé ensemble. Je suis fier du chemin parcouru et, plus encore, reconnaissant envers les personnes que j'ai eu la chance de rencontrer ici. Et tout particulièrement, aux supporters: merci de m'avoir fait sentir chez moi. Votre passion, votre amour pour ce club et toutes les émotions que nous avons partagées resteront gravés à jamais dans ma mémoire. Le football fait partie de ma vie depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Et parfois, il vous offre la chance de réaliser un rêve que vous portiez depuis l'enfance. Ce moment est arrivé pour moi. Je suis heureux et reconnaissant pour ce qui m'attend, mais une partie de mon cœur restera touiours à Lvon. Je pars avec une immense gratitude et des souvenirs que je garderai toute ma vie. Merci, Lyon. Pour tout. Allez l’OL ❤️💙— Paulo Fonseca (@PFonsecaCoach) November 4, 2026
Cette lettre d'adieu a le mérite d'être bien ficelée,mais l'acte reste quand même contrariant d'avoir filé à l'anglaise du jour au lendemain....Mr Fonseca est quelqu'un d'intélligent et sait compter....La valse des entraineurs,lui ne la dansera pas,avec de la galenterie,l'ouverture du bal est pour Mme la présidente.Signaler Répondre
Danse avec les loups,n'est pas qu'un film,la louve c'est aussi la roma.
Il ne sera pas avec vous, les entraineurs n'aiment pas les pauvresSignaler Répondre
Salaire du pseudo Lyonnais Paulo Fonseca (350 000 €).
Les 18 entraîneurs de L1 cumulent au total 36,78 millions d’euros en parts fixes brutes estimées
Ils partagent pas avec les smicards supporters