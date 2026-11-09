Et si l'OL passait à côté d'une occasion de retrouver Pierre Sage ? Un peu plus d'un an et demi après son éviction du banc lyonnais, le technicien français traverse une nouvelle période délicate. Selon The Athletic et The Guardian, Crystal Palace envisagerait de le licencier dès ce lundi 9 novembre, après une nouvelle défaite à domicile contre Liverpool (1-3).

Arrivé en Angleterre en juin dernier après une saison réussie au RC Lens, Pierre Sage n'est pas parvenu à redresser les Eagles. Dernier de Premier League avec seulement sept points en dix journées, Crystal Palace affiche également la pire défense du championnat, avec 24 buts encaissés.

Une situation qui pourrait précipiter son départ. Selon la presse britannique, les dirigeants londoniens étudieraient déjà plusieurs profils pour lui succéder, notamment Thomas Frank.

Un retour à Lyon qui n'a même pas été envisagé ?

Pendant ce temps, l'Olympique Lyonnais doit lui aussi reconstruire son banc après le départ de Paulo Fonseca vers le Sporting Portugal.

Et malgré son passé au club, Pierre Sage ne semble pas entrer dans les plans de la direction lyonnaise. Selon les informations de L'Équipe, relayées par Foot Mercato le 2 novembre, l'ancien entraîneur des Gones ne figurait pas sur la liste des candidats étudiés et n'avait même pas été contacté.

Un choix qui peut interroger. En janvier 2025, John Textor avait brutalement mis fin à l'aventure de Pierre Sage pour installer Paulo Fonseca. Pourtant, quelques mois auparavant, le Français avait réussi à sortir l'OL de la dernière place de Ligue 1 pour le conduire jusqu'à une qualification européenne et une finale de Coupe de France.

Depuis, Sage a également enrichi son expérience avec un passage remarqué à Lens, avant de tenter l'aventure en Premier League.

Son profil possède donc plusieurs arguments : une connaissance approfondie de l'environnement lyonnais, un attachement au club et une expérience supplémentaire acquise depuis son départ.

Un retour impossible ou une occasion manquée ?

La question d'un retour de Pierre Sage avait déjà été soulevée dans l'émission Tant qu'il y aura des Gones, avant même que son licenciement à Crystal Palace ne soit annoncé comme imminent.

Nicolas Puydebois s'était montré réservé : "On ne fait pas du neuf avec du vieux, selon moi", avait estimé l'ancien gardien lyonnais, tout en reconnaissant que l'histoire entre Sage et l'OL n'était peut-être pas totalement terminée.

Plus favorable à cette hypothèse, Aulasinho avait exprimé son souhait de voir la direction reprendre contact avec l'entraîneur.

Reste un obstacle important : Pierre Sage est encore sous contrat avec Crystal Palace jusqu'en juin 2029. Au moment où Lyon a commencé ses recherches, le technicien était donc engagé dans un autre projet, et un éventuel recrutement aurait nécessité de négocier avec le club anglais.

Par ailleurs, l'OL semble avoir privilégié d'autres profils, notamment celui de Carlos Vicens, pour assurer la succession de Fonseca.

Mais si Crystal Palace officialise son licenciement, la situation contractuelle de Sage pourrait évoluer rapidement. De quoi relancer une question chez les supporters lyonnais : pourquoi ne pas avoir au moins pris contact avec celui qui avait réussi à redresser l'OL dans l'une des périodes les plus difficiles de son histoire récente ?

À ce stade, aucune information ne permet toutefois d'affirmer que la direction lyonnaise a volontairement écarté Sage pour des raisons personnelles, ni qu'elle n'a jamais discuté de son profil en interne.