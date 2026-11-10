Que devient Matt Turner, le gardien prêté par l'OL qui brille en MLS

Dans le bilan publié par la MLS, Matt Turner affiche 104 arrêts en 27 titularisations avec le New England Revolution. Son taux de 75,5 % de tirs arrêtés le place au 3e rang du championnat dans ce relevé. L’international américain y compte aussi 5 matchs sans encaisser et 3 apparitions dans l’équipe type de la journée.

Un prêt qui peut se prolonger jusqu’à fin 2027

L’OL et New England ont officialisé en juillet un prêt jusqu’au 31 décembre 2026. L’accord prévoit, sous certaines conditions, une prolongation d’un an, jusqu’au 31 décembre 2027. Si le prêt est prolongé, le club américain disposera alors d’une option d’achat fixée à 1,3 million d’euros.